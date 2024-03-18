Cumhuriyet: Отели в Турции должны банкам 10 млрд долларов

Турецкие отели задолжали банкам в общей сложности 10 млрд долларов. Из-за такой гигантской задолженности местные кредитные организации могут захватить три из каждых пяти отелей, пишет местная газета Cumhuriyet.

По данным издания, порядка 70% турецких отелей – в залоге у местных банков. Ко всему прочему у отелей за последние три года произошла серьезная смена владельцев, однако подробности не уточняются. Сейчас кредитные организации предлагают хозяевам «мест размещения туристов» продать отели и заплатить им долг.

На сегодняшний день в отелях Турции трудятся почти 500 тыс. человек. Причем в гостиничном секторе фиксируют большой отток рабочих мест.

«Сегодня многие гастарбайтеры работают в гостиницах. Они работают за зарплату ниже минимальной. Эта ситуация очень опасна», – говорится в материале.

Ранее туристы, приезжающие на отдых в Турцию, «спасали» отели, поэтому гостиницы выживали. Однако в 2024-м у турецких отелей прогнозируется более серьезное падение доходов.

«Будут дни и похуже», – предполагает автор статьи.

Интересно, что ранее Минкульт Турции заявлял, будто в сфере туризма установлен новый рекорд в 2023 году – в страну на отдых приехало якобы более 56 млн туристов, однако «факты не таковы».

Как говорят сами представители отрасли, развитие туризма вызывает тревогу. В стране нет мест для размещения 56 млн туристов. А уж цель в 60 млн туристов в 2024 году тоже остается мечтой.