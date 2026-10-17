ЦУМ в Казани за два дня форума «Тайм» посетили более 14 тыс. человек

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Более 14 тыс. человек посетили Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани за два дня II российско-индийского бизнес-форума «Тайм». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

«Форум проходит в ЦУМе впервые, и для нас это очень показательный опыт. За два дня центр посетили более 14 тыс. человек. Мы считаем важным сочетание деловой и культурной программы. Недаром за ЦУМом закрепилось название гостиной Татарстана, и мы прилагаем все усилия, чтобы достойно встречать гостей нашей республики», – приводит пресс-служба слова генерального директора АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевича.

В пресс-службе отметили, что форум стал для ЦУМа проверкой готовности принимать международные мероприятия такого масштаба. Центр располагает конференц-залами, переговорными и многофункциональными пространствами с необходимым оборудованием. Рядом находятся мастерские резидентов, выставочные и концертные площадки.

После деловых сессий участники форума могли посетить мастерские, выставки и мастер-классы. Таким образом, знакомство с возможностями сотрудничества сопровождалось общением с местными мастерами и знакомством с их изделиями.