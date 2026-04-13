ЦУМ в Казани стал первым объектом в перечне инфраструктуры креативных индустрий РТ

Центр уникального мастерства в Казани официально включили в перечень объектов инфраструктуры поддержки креативных индустрий Татарстана, следует из постановления Кабинета Министров РТ.

Он стал первым объектом в этом списке.

Для представителей креативных индустрий предусмотрены меры государственной поддержки, включая финансовую, имущественную, образовательную и консультационную помощь, согласно документу.

Получатели поддержки обязаны предоставлять сведения о расходах на создание и продвижение проектов, а также о доходах от их реализации и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.