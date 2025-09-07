Чулпан Закирова: «Мечтаю сделать национальное шоу мирового уровня»

Что показал гастрольный тур ансамбля «Казань» по Северному Кавказу? Над чем сейчас работает ансамбль? С танцами каких народов наиболее схож татарский танец? Стоит ли читать комментарии в соцсетях после выступлений? Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала худрук Казанской городской филармонии Чулпан Закирова.





Фото: предоставлено Казгосфилармонией

Ансамбль танца «Казань» под руководством народной артистки Татарстана, художественного руководителя Казанской городской филармонии Чулпан Закировой завершил масштабные гастроли по Северному Кавказу. Коллектив показал публике Махачкалы, Дербента, Грозного, Нальчика и Владикавказа музыкально-хореографическое представление «Шоу, покоряющее сердца», включающее татарские народные танцы и номера, основанные на фольклоре разных стран мира. Постановки ансамбля были встречены зрителями как полноценный этнофестиваль, отражающий культурное многообразие народов России и зарубежья.

Чулпан Закирова: «Жемчужина нашего репертуара – это «Танцы народов мира» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Поначалу было немного боязно – в этом регионе культ танца»

— Ансамбль танца «Казань» побывал в гастрольном туре по Северному Кавказу. Поделитесь впечатлениями от поездки. Удалось ли удивить публику, искушенную танцами?

— Это программы Министерства культуры Российской Федерации «Мы – Россия» и «Большие гастроли», по которым у государственных учреждений культуры есть возможность ездить по всей стране и демонстрировать свое искусство. Мы охватили Дагестан, Чечню, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию.

Да, поначалу было немного боязно, потому что там культ танца. И одно дело – наблюдать по интернету, а другое дело – вживую. Мое восприятие людей этого региона перевернулось. Они настолько доброжелательны и гостеприимны! Я народ Дагестана даже сравнила бы с народом нашей республики. Особенно то, что люди открыты к культуре другой нации. Им интересно было посмотреть именно нашу национальную программу – как мы выглядим, как мы демонстрируем свое искусство.

— Как публика регионов Северного Кавказа воспринимала программу ансамбля танца «Казань»?

— Они были приятно удивлены, что существуют достойные коллективы, которые представляют национальное искусство регионов России. Им особенно понравились нежность, лиричность, сдержанность нашей женской национальной пластики. Для них вот эта татарская скромность, «тыйнаклык», особенно близка. Что касается мужского татарского танца, то этот быстрый темп, залихватскость тоже довольно схожи с кавказскими. Мы общались, обменивались тонкостями техники танца, которые могли бы позаимствовать друг у друга.

Фото: предоставлено Казгосфилармонией

— Какие именно номера вы представили?

— Знаете, жемчужина нашего репертуара – это «Танцы народов мира». Конечно, мы в обязательном порядке повезли нашу татарскую национальную программу, ее показали в первом отделении, а во втором у нас было испанское фламенко, ирландское степ-шоу. Это для них было особенно интересно – видимо, такие коллективы не часто заезжают в эти регионы. И степ-техника, то, как коллектив бьет чечетку, – их это очень заинтересовало. Они рассматривали нашу обувь, пытались все это повторить. Было очень интересно пообщаться и обменяться мнениями.

— А как вы оцениваете в целом восприятие татарской культуры за пределами Татарстана?

— В истории ансамбля поездок набралось довольно много. По линии Всемирного конгресса татар мы объездили немало регионов России и зарубежья. Даже побывали в Австралии, организовали Сабантуй, проехали по разным городам. Вы знаете, люди, относящиеся к другой культуре и истории уважительно, конечно же, воспринимают с интересом. Татарский женский костюм, наши украшения, вышивка – они воспринимали это с восторгом, особенно сапоги с татарской кожаной мозаикой ручной работы.

Фото: предоставлено Казгосфилармонией

«Очень интересно наблюдать, как зритель реагирует на новый формат»

— Какие из проектов, которые реализовали ансамбль танца «Казань» и культурный центр «Чулпан», вы считаете наиболее значимыми для коллектива и для республики?

— Знаете, я горжусь тем, что мы перешли к шоу в форме спектакля. Мы получили нашу базу, культурный центр «Чулпан» после реконструкции. И имеем возможность делать новые композиции уже более развернуто. Сделали несколько спектаклей в формате мюзикла, у нас в составе филармонии много профессиональных артистов, вокалистов с консерваторскими образованием, народных, заслуженных артистов. Появилась большая детская хореографическая студия, теперь уже вокальная студия на татарском языке. А это расширение возможностей.

Наши любимые постановки? «Голубая шаль» по пьесе Карима Тинчурина на музыку Салиха Сайдашева. В прошлом году мы выпустили мюзикл «Юсуф-Зулейха» по произведению Кул Гали к юбилею автора. Знаете, очень интересно наблюдать, как зритель реагирует на новый формат, профессиональный балет и вокалистов, декорации, сценографию, костюмы. Это в целом достойное и интересное зрелище.

Первым спектаклем ансамбля 14 лет назад были «Казанские сокровища». Он был задуман как национальный проект. Когда я езжу по миру, наблюдаю за постановками коллег из других стран. Мне, как представителю татарской культуры, хотелось сделать такое национальное шоу, которое отражало бы все грани татарской культуры и могло быть представлено на международном уровне.

— Как удалось воплотить идею?

— Я пригласила режиссера из Москвы, разных постановщиков, в постановке были задействованы четыре балетмейстера, которые изначально брали материал у мэтров, основателей татарской хореографии. И в целом спектакль получился необычным. Мы взяли исторические моменты, воплотили фольклорную свадьбу, внесли вокальные композиции, затронули тему принятия ислама в [Волжской] Булгарии. Зритель с удовольствием воспринимает это шоу уже на протяжении 14 лет, мы им по праву гордимся.

Фото: предоставлено Казгосфилармонией

«В ансамбле работают люди, горящие сердцем»

— Какие из крупных международных мероприятий оставили наибольший след в истории вашего коллектива?

— Есть Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного творчества (CIOFF), который организует их по всему миру, на них съезжается не менее 15-20 стран. Двадцать лет назад, когда мы только начинали, это была единственная возможность получить материалы из других стран. Мы с упоением брали этот материал у всех коллективов, чтобы в дальнейшем интерпретировать у себя. Это был богатейший опыт.

Нашему коллективу повезло, что на наш век выпало такое количество значимых мероприятий: 1000-летие Казани, Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, WorldSkills, чемпионат мира по футболу, саммит БРИКС. И мы, конечно же, всегда являемся центровыми участниками этих мероприятий.

— Как удается держать планку и не терять достигнутый уровень?

— За счет постоянного каждодневного труда, бесконечного поиска, каких-то реализаций с помощью соратников. У нас сложилась очень добродушная, добротная команда, которая уже выросла в нашем коллективе. Здесь работают люди, горящие сердцем. Я всегда считала, что самое главное – это люди. В один момент ты их зажигаешь, заинтересовываешь, и они уже все вместе создают.

— А сколько у вас таких артистов?

— На сегодняшний день у нас 55 артистов балета, примерно 10 человек административного состава, оркестр народных инструментов «Казан нуры» под управлением Расима Ильясова. На протяжении всего этого времени они основные создатели нашего музыкального продукта. Создавать музыку для танца – особый дар. Расим Ильясов в этом плане большое наше подспорье и находка.

Фото: предоставлено Казгосфилармонией

— Что нужно, чтобы попасть в ваш коллектив?

— Если в качестве артиста балета, то обязательно образование хореографического училища. У нас в коллективе всегда было практически 60 процентов приезжих. Мы каждый год занимаемся поиском. Во многих училищах я состою членом аттестационной комиссии, каждый раз просматриваю, приглашаю. Вот таким образом пополняем коллектив.

— Есть проблема незакрытых вакансий, дефицита кадров?

— Танцовщик – это нелегкий труд, хотя со сцены он кажется красивым. Есть оборотная сторона, которая требует очень серьезного труда, выкладки, не зря после 20 лет стажа артисты уходят на заслуженный отдых. Далеко не все готовы так сильно физически вкладываться и трудиться три-четыре недели без выходных, потому что мероприятий и поездок очень много. Многие по семейным обстоятельствам, а многие и по физическим данным не могут так или иначе продолжить.

Фото: предоставлено Казгосфилармонией

«Люблю обратную связь, обязательно смотрю комментарии в соцсетях»

— По каким критериям вы оцениваете успешность выступления?

— Мне кажется, по нескольким параметрам в совокупности: отзывы, наполняемость зала. Лично я люблю обратную связь, обязательно смотрю комментарии в соцсетях. Так ты понимаешь, что именно зацепило зрителя. Выхожу в фойе, разговариваю, общаюсь со зрителями, мне очень интересно. В отзывах можно поймать это зерно, что именно важно зрителю. Все это я анализирую, собираю и делаю для себя какие-то выводы.

— Какие современные тенденции в татарском танце для вас приемлемы?

— Это неизбежно, мы всегда вынуждены подстраиваться под динамично развивающийся мир, но я скажу, что я за чистоту экспериментов. Сейчас даже наши мэтры иногда выступают в эклектике жанров и стилей, иногда не понимаешь, где цирк, где концерт, где вообще драматический спектакль. Да, зрителей сегодня нелегко удивить. Приходится каждый раз придумывать что-то новое. Но я за чистоту – важно не отклониться от идентичности, чтобы не переборщить и не выдавать какой-то непонятный в итоге продукт. Все-таки есть ограничения, и в хореографии свои положения. Чем отличается хореография одной народности от другой? Это положение корпуса, рук, ног, головы. В одних танцах обязательны «высокие» руки, в других – низкие. Тонкие отличия, и их нельзя нарушать.

Но, конечно же, мы идем вперед. С физической стороны, я бы сказала, танец развился очень сильно. Когда физические возможности артистов раскрываются на максимуме.

— С танцами каких народов наиболее схож татарский танец, на ваш взгляд?

— С нашей родственной Башкирской Республикой. Конечно, мы их однозначно не спутаем. И более-менее просвещенный человек тоже будет различать. Знаете, тут нельзя определить одну народность. Одним народам свойственна лирика, другим – мелкая техника в ногах, третьим – бесконечное вращение, а четвертым – дробные постукивания.

— Культурный центр «Чулпан» прошел через серьезную реконструкцию. Какие изменения с этим произошли в плане функционала, инфраструктуры?

— Самое главное, чем мы гордимся после реконструкции, – это нашим дизайном. Если кто еще не видел, стоит посмотреть даже просто ради интереса. Мы постарались, это было мое особое пожелание нашему главному архитектору. Он помог нам в сохранении национальной нотки в дизайне интерьера и в современной ее подаче. Красивые татарские нежные изумрудные тона с золотом в сочетании с национальными орнаментами.

Вторая наша великолепная гордость – четыре репетиционных зала. У нас есть возможность развиваться в нескольких площадках параллельно, увеличилась скорость подготовки. Наша детская студия насчитывает около тысячи детей, которые растут на примере ансамбля, участвуют в концертах, в спектаклях. Они подрастают, участвуют во всех наших крупных мероприятиях в старшем составе.

Отремонтирован шикарный концертный зал на 450 посадочных мест, сделаны особые подходы, чтобы удобно было выгружать и загружать наши костюмы, реквизит, декорации. Мы пребываем в эйфории.

Фото: предоставлено Казгосфилармонией

«В нашей детской студии очень строгая дисциплина, работа на результат»

— Какие основные направления деятельности у культурного центра «Чулпан»?

— Это основная площадка Казанской городской филармонии, в ее составе, помимо ансамбля танца «Казань», есть оркестр народных инструментов, около 30 солистов-вокалистов, заслуженных и народных. У нас очень много именитых артистов: Рустем Асаев, Рустам Закиров, дуэт «Фарида-Алсу», Саида Мухаметзянова, Сирина Зайнутдинова, Лейсан Махмутова, Алина Шарипжанова и другие. Это все очень достойные вокалисты с именами. У нас есть пара небольших вокальных ансамблей. Детская филармония, в которой два направления — хореографическое и вокально-инструментальное.

— Какие мероприятия ожидаются в новом сезоне?

— Мы готовим три спектакля. На протяжении почти пяти лет мы готовим для детской аудитории очень интересные сказки, не только на татарском, но и на русском языке. Сейчас готовим еще две: «Буратино» и «Бременские музыканты». Идет репетиционный процесс спектакля «Алые паруса» – для поколения особо взыскательного, это старший школьный возраст, который очень нелегко привлечь к культурным мероприятиям. Мы готовим его в формате рок-оперы. У нас есть мероприятия под живой оркестр, со школами мы работаем в познавательно-образовательном формате: «Музыкознайка», «Песни нашего кино», концерт «Живой истории».

Также у нас проходят классические концерты с оркестром, посвященные творчеству крупных композиторов: Рустема Яхина, Сары Садыковой и так далее. Сейчас мы готовим концерт с оркестром «Голоса нашего времени», посвященный творчеству Муслима Магомаева, Анны Герман, Валерия Ободзинского.

— В каком возрасте можно прийти в детскую студию?

— С пяти лет, не позже. Детская студия появилась через три года после основания нашего коллектива. Сегодня она входит в десятку ведущих студий, которые участвуют во всех наших крупных республиканских мероприятиях: 9 Мая, президентская елка, Сабантуй. В июне на основной площадке [казанского Сабантуя] в Березовой роще были 220 детей – только наши. Мы готовим с детства и на полупрофессиональной основе. Дети у нас занимаются 5-6 раз в день, по 3-4 часа. У нас очень строгая дисциплина, работа на результат. Преподаются такие предметы, как классический танец, народный танец, акробатика, степ. У мальчиков специальные группы по народному трюковому искусству.

— Какие вызовы перед вами ставит нынешнее время? Как заинтересовать молодежь?

— Самое важное – сделать интересный, качественный продукт. Если людям нравится, они обязательно будут к тебе тянуться.

«Почему мы не можем сделать национальное шоу Татарстана? У нас же очень интересная булгарская история»

— Вы в свое время начинали свой путь в искусстве как актриса театра. Как это влияет на вашу нынешнюю работу?

— Конечно же, очень влияет. Я, будучи ребенком, выросшим за кулисами театра Камала, пропитана драматическим искусством. Мне довелось работать с нашими мэтрами – с Марселем Хакимовичем Салимжановым, Фаридом Рафкатовичем Бикчантаевым. И эта школа играет огромную роль в формировании нынешнего репертуара ансамбля «Казань». Я люблю содержательные танцы, в них должна быть драматургия. С появлением новой площадки у меня появилась возможность пробовать спектакли музыкального формата.

— Есть проект, который вы мечтаете реализовать, но пока не нашли для этого ресурсов?

— Шоу мирового уровня. Чтобы наше национальное вынести на международную арену. Турция смогла сделать свои Дни Анатолии шоу-программой мирового уровня. Или тот же ирландский Riverdance. Почему мы не можем сделать национальное шоу Татарстана? У нас же очень интересная булгарская история.

Вы знаете, когда мы сделали первый номер «Битва за Казань», в который внесли использование клинкового оружия, чего до нас никто не делал, наш знаменитый драматург Туфан Миннуллин (кстати, он был поклонником нашего коллектива) сказал: «Чулпан, я увидел танцующих мужчин, это же здорово!» Уверена, татарская национальная культура имеет солидный багаж наследия, огромный потенциал, который может стать узнаваемым во всем мире.