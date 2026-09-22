Чулпан Юсупова ответила на обвинения в том, что не помогает сестре

Певица Чулпан Юсупова ответила на своей странице в соцсетях подписчикам, которые обвиняют ее в том, что она не помогает своей сестре Энже, борющейся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает «Интертат».

«Нельзя все время сидеть и быть хорошей девочкой, друзья. Однажды мне написали: „Почему она не помогает своей сестре?“ Откуда ты знаешь, душенька, помогаю я или нет?

Одна моя коллега подошла ко мне и говорит: „А у нее точно рак, а не просто опухоль?“ Тебе-то какая разница? Другая подошла и сказала: „Вот вы собираете деньги для сестры. Я все время отправляю, постоянно отправляю“. И еще сказала это при всех коллегах», – рассказала Юсупова.

По словам певицы, сбор средств для Энже организуют ее сестра и мать, а сама Юсупова оказывает помощь по мере своих возможностей.

«Я не собираю эти деньги, друзья, я вообще в это не вмешиваюсь. Мы живем отдельно. Я отдельный человек, у меня своя семья. Мама с сестрой живут отдельно. Этот сбор денег – то, что мама и сестра придумали и делают вместе. Я же сама помогаю настолько, насколько могу», – сказала она.

Артистка призвала не писать другим людям резкие и обидные сообщения.

«Пожалуйста, не пишите людям такие слова. Я, ладно, считаю себя сильным человеком. Но есть люди с тонкой душой. Такие слова могут их сломать. Поэтому, наверное, нужно стараться не разбрасываться грязью, а видеть только красоту и добро.

Это жизнь, и только Всевышний знает, какой путь кому предстоит пройти. Я прохожу свой путь», – сказала Юсупова.

В поддержку сестры Чулпан Юсупова также решила организовать благотворительный концерт. Сначала артистка планировала выступить одна, однако ее коллеги предложили присоединиться.

«Я думала, что выступлю одна, но самые близкие мои коллеги сказали: „Мы тоже придем. Может, мы и не сможем помочь большими деньгами, но внесем свой вклад в концерт“. Благотворительный концерт мы организуем 22 ноября в концертном зале „Чулпан“. Билеты скоро поступят в продажу», – сообщила Юсупова.