Чулпан Хаматова стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour

Актриса Чулпан Хаматова стала лауреатом премии «Женщины года-2021» в номинации «Женщина года», сообщает журнал Glamour.

«Я очень рада быть женщиной, потому что именно сегодня женщины в моем окружении намного смелее, намного ответственнее, намного дерзее, намного свободнее. В общем, за наше сестринство настоящее и всем любви», — сказала Чулпан Хаматова, получившая главную награду за документально-постановочный фильм «Сахаров. Две жизни», спектакль «Горбачев» Алвиса Херманиса и другие работы.

Победительницами в других номинациях премии «Женщины года-2021» стали журналистка Катерина Гордеева, российские гимнастки Дина и Арина Аверины, певица Манижа, актриса Ирина Старшенбаум. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте журнала Glamour.

Ежегодную церемонию премии «Женщины года» Glamour проводит уже в семнадцатый раз. В прошлом году премия получила новое название — «Женщины года» (ранее «Женщина года»). Организаторы объяснили, что оно подчеркивает значимость каждой победительницы и одновременно общность героинь и читательниц.