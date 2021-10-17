Чулпан Ильдарханова: «Важно привлечь внимание к гендерной дискриминации отцов»

День отца впервые празднуют сегодня в России. О том, каков облик современного главы семейства, почему мужчины не спешат жениться, а женщин не устраивает роль «мужчины-добытчика», рассказала ИА «Татар-информ» директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова.

Чулпан Ильдарханова: «Общество обязано заботиться о поддержании мужского здоровья не только из гуманитарных соображений, но и ради собственного самосохранения»

Фото: предоставлено Чулпан Ильдархановой

— Чулпан Ильдусовна, Центр семьи и демографии Академии наук РТ ведет научный проект по исследованию генеративного поведения российских мужчин в условиях демографического кризиса. Этот вопрос становится особенно актуальным в День отца. К каким выводам пришел Центр в ходе исследований?

— Несколько лет назад меня посетила идея исследовать отцовство на научном уровне, и эта инициатива была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, при поддержке которого мы реализуем этот научный проект. Нужно отметить, что Центр семьи и демографии Академии наук РТ обеспечивает научно-методическое сопровождение Национального проекта «Демография» в Республике Татарстан.

Одним из значимых факторов повышения рождаемости являются мужчины, их желание иметь детей, установки на брачный и семейный образ жизни в случае рождения ребенка. И здесь есть три вектора этого вопроса: медицинский, социально-философский и социально-юридический.

Общество обязано заботиться о поддержании мужского здоровья не только из гуманных соображений, но и ради собственного самосохранения. Важным индикатором демографического развития является продолжительность жизни. Среди российских регионов мужчины Татарстана оказываются на 12 месте по продолжительности жизни и живут 67 лет (это на 10 лет меньше татарстанских женщин). Существенный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин (потенциальных и реальных отцов и матерей) напрямую отражается на длительности отцовско-родительских отношений.

Чулпан Ильдарханова: «Одним из значимых факторов повышения рождаемости являются мужчины, их желание иметь детей, установки на брачный и семейный образ жизни в случае рождения ребенка» Фото: предоставлено Чулпан Ильдархановой



Между тем один из социальных факторов мужского нездоровья – не обращаться к врачу, не признавать своих слабостей и так далее. Если говорить о репродуктивном здоровье, то у мужчин бесплодие встречается так же часто, как и у женщин. По расчетам экспертов Российской академии медицинских наук, мужское бесплодие является причиной нерождения в России примерно 4 млн детей за последние 15 лет. А между тем, в России мужчины по вопросу бесплодия обращаются к врачу в 5 раз реже, чем женщины. Наряду с охраной материнства необходимо создать охрану отцовства, на практике это должно проявиться в создании мужских консультаций.

— Существуют ли программы, связанные с консультированием мужчин по вопросам планирования семьи?

— В некоторых странах мира на государственном уровне существуют пилотные программы по включению мужчин в планирование семьи. В России в ряде регионов реализуется проект «Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие».

В проект Плана реализации Демографической политики РТ включено такое мероприятие как Внесение предложений в Минздрав РФ по участию республики в пилотном проекте по диагностике мужского бесплодия.



«Чем выше возраст жениха – тем более рациональные интересы он преследует при заключении брака»



— Что по поводу социальной стороны вопроса?

— Мы проводили социологическое исследование «Мужчины и дети» на территории Татарстана и Вологодской области. Опрос показал, что к 28 — 32 годам мужчины формируют общую ценностную картину семейного поведения на основе влияния социально-демографических факторов, которая утверждается как собственная к 38 годам. В возрастной группе 28 — 32 года доминантой на вопрос, для чего вам нужна семья, выступает ответ «чтобы общество перестало давить на меня, что я холостой». Практически каждый третий мужчина данной возрастной группы выбрал эту позицию в качестве причины образования семьи.

В возрастной группе 38 — 42 года доминантной выступает позиция «хочу обеспечить себе стабильную жизнь (по расчету), любовь не важна». Так ответил практически каждый четвертый.

Ответы на вопрос «Для чего вы хотите иметь детей?» сводятся к желанию мужчин продолжить свой род, но во многом данное умозаключение не является устойчивой ценностной позицией семейной преемственности, а только фактором социально сформированной модели мышления в данном вопросе.



«Среди российских регионов мужчины Татарстана оказываются на 12 месте по продолжительности жизни» Фото: предоставлено Чулпан Ильдархановой



— Однако мужчины вступают в брак и до 28 лет. Что подталкивает их связать себя брачными узами?

— Если мы посмотрим на статистику Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ и Татарстанстата, то мы увидим, что средний возраст жениха приближается к 29 годам.

Конечно, есть женихи и моложе, но их не так много. Если бы мы смогли увеличить количество молодежи, желающей жениться в возрасте 21 — 25 лет – это очень положительно сказалось бы на рождаемости, ведь чем раньше рождается первый ребенок, тем выше вероятность рождения второго и третьего.

Плюс ко всему, в этом возрасте молодежь чаще женится именно по любви. Увы, чем выше возраст жениха – тем более рациональные, корыстные интересы он преследует при заключении брака.

— Что останавливает мужчин от 21 года до 25 лет вступать в брак?

— Чаще всего молодые нуждаются в финансовой поддержке при создании семьи. И далеко не все родители готовы брать на себя дополнительные эмоциональные, временные, денежные затраты для поддержания молодой семьи. Мы ни в коем случае не осуждаем таких родителей, но чаще всего именно этот фактор выступает препятствием в создании семьи в молодом возрасте.

— Разве не выше риск развода при вступлении в брак в молодом возрасте?

— В 2012 году мы проводили глубокое исследование разводов с участием Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ. Нужно отметить, что исследование разводов – весьма интимная вещь. Когда спрашиваешь у разводящихся о причинах, они называют социально приемлемые причины: небольшая жилплощадь, недостаточный уровень благосостояния и так далее.

В то же время ученые рассчитали индекс благополучия семьи. Среди прочего было учтено, влияет ли размер жилплощади на то, насколько семья счастлива. Ответ однозначный – не влияет.

В большей мере психоэмоциональное соответствие партнеров, одинаковое мировоззрение, уровень воспитания способствуют крепкому семейному союзу. Любовь, конечно же, важна, но также важны социально-культурные факторы.



«Если и мужчина, и женщина хотят жить с ребенком после развода, суд чаще принимает сторону матери»



— Как часто отцы изъявляют желание остаться с ребенком в случае развода?

— Такие прецеденты есть. Однако практика показывает, что в случае, если и мужчина, и женщина изъявляют желание проживать с ребенком, суд чаще всего принимает решение в пользу матери. Суд руководствуется тем, что женщинам от природы даны знания успешной социализации ребенка, в отличие от мужчин.

К сожалению, есть категория женщин, которая после бракоразводного процесса, в попытке начать жизнь «с чистого листа», стирает мужчину не только из своей жизни, но и из жизни ребенка. Такая инициатива несет за собой множество негативных последствий в процессе формирования личности ребенка. Мы должны способствовать выстраиванию диалога между бывшими супругами во благо детей.



«Каждый пятый опрошенный мужчина определяет себя как отличного отца, каждый второй старается быть хорошим отцом по самоощущениям» Фото: предоставлено Чулпан Ильдархановой



— Как сами отцы ощущают себя в своей роли?

— Каждый пятый опрошенный мужчина определяет себя как отличного отца, каждый второй старается быть хорошим отцом по самоощущениям. При этом они определяют качества «хорошего отца» крайне размыто.

— У нас существуют общественные объединения «Союз отцов» и «Совет отцов». Способствуют ли они в становлении образа отца в современных реалиях?

— Мы отдельно проанализировали социальные сети профильных сообществ «Союз отцов» и «Совет отцов»: все-таки именно интернет-сети формируют общественное восприятие феномена ответственного отцовства.

Фактически, в сообществе «Союз отцов» происходит трансформация ответственного отцовства в девиантные формы социальной активности. Наблюдается агрессивная риторика и большое количество женоненавистнического контента. Это происходит в связи с укреплением связей посредством социальных сетей между людьми, которые не могут найти партнера, MGTOW (сообщество, действующее преимущественно в интернете и продвигающее отделение мужчин от женщин и от общества, которое члены сообщества считают испорченным феминизмом – прим. Т-и) и сообществами ответственных отцов, которые становятся шлюзом для радикализации.

Анализ облака слов, включенных в информационное поле социальных сетей региональных отделений «Союза отцов», выявляет определенную закономерность: виртуальное жизненное пространство социально активных отцов представлено как родительский мир, где взаимосвязь с матерью минимизирована. Данный факт дает основания полагать, что не семья как единая единица, в идеале представленная обоими родителями, а ребенок как отдельная единица становится информационным поводом, вокруг которого выстраивается социальная активность инициатив мужчин, являющихся членами «Союза отцов». Такая презентация отношений отец-ребенок в определенной мере может быть рассмотрена как противопоставление отношений мать-ребенок.

— Будет ли решаться этот вопрос?

— Центр семьи и демографии АН РТ проведет научно-практический круглый стол, где будут представлены результаты исследования, проведен мастер-класс для социально-ответственных отцов, активно использующих социальные сети для продвижения идей включенного родительства. Хотелось бы по итогам круглого стола составить резолюцию, которая включит в себя рекомендации по корректировке форм и методов работы движения социально-ответственного отцовства.



«Самая главная задача, которую мы видим по итогу исследования – это удлинение отцовско-родительских отношений» Фото: предоставлено Чулпан Ильдархановой



«Сегодня не существует оптимальной, социально приемлемой модели поведения мужчины в семье»



— Чего бы хотел добиться сам Центр этими исследованиями?

— Самая главная задача, которую мы видим по итогу исследования – это удлинение отцовско-родительских отношений. Четкой формулировки ответа на вопрос, а какой должен быть отец?, к сожалению, пока нет ни у кого.

Все дело в том, что в современных реалиях изменились ожидания женщин по отношению к мужчинам в вопросе их участия в жизни своего ребенка.

Сегодня мы пришли к тому, что мужчины и женщины имеют равные возможности. У женщины такой же шанс на получение высокой заработной платы, как и у мужчины. И модель «женщина – хранительница очага, мужчина – добытчик» сегодня утратила свою актуальность.

В связи с этим женщина требует от своего мужчины большей включенности в жизнь ребенка. У женщины есть ожидание, что отец научит быть, скажем, сына настоящим мужчиной. Но к сожалению, далеко не каждый мужчина к этому готов. Некоторые все еще живут навязанными обществом установками.

Так как сегодня мы не можем сформулировать облик отца, мы перевернули вопрос в несколько иное русло: пусть отец будет участвовать в жизни ребенка как можно дольше. Даже когда у этого ребенка есть уже свои дети, внуки. И чем более длинную цепочку «отец-ребенок-внук-правнук-…» нам удастся выстроить – тем больше шансов будет составить образ отца.

К сожалению, сегодня не все отцы видят своих внуков по причине позднего вступления в брак и ранней смертности. В современном мире цепочка сокращается до «отец-ребенок».

Также наша основополагающая цель заключается в достижении равноправия женщин и мужчин. Данная постановка вопроса является для нашего общества чем-то новым, непривычным. В 2017 году разработана Национальная стратегия действий в интересах женщин, пришло время и для стратегии действий в интересах мужчин, которой нет ни в одном регионе России.



Центр семьи и демографии АН РТ в рамках реализации научного гранта разработал Проект Стратегии действий в интересах мужчин Фото: предоставлено Чулпан Ильдархановой



Центр семьи и демографии АН РТ в рамках реализации научного гранта разработал проект Стратегии действий в интересах мужчин, обсуждение которого запланировано на 19 ноября 2021 года – Международный день мужчин.

Важно привлечь внимание к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов, сделать упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин любого возраста. Нам бы хотелось в современных реалиях найти лицо отца и мужа, эталон, к которому мог бы стремиться каждый семьянин, а также показать им, каким образом мужчина может позитивно влиять на семью и воспитание своих детей.

— Благодаря чему можно было бы добиться этого результата?

— Центр семьи и демографии уже не первый год предлагает инициативу введения так называемого детского дня для мужчин. У нас есть такая замечательная законодательная возможность для женщин, которая была учреждена нашим Первым Президентом РТ – Государственным Советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Мы считаем, что мужчины вправе получать такую же возможность.

Ряд позитивных инициатив реализуется Союзом отцов РТ. Благотворительный фонд «Сила в детях», который возглавляет руководитель «Союза отцов» Адель Загретдинов, оказывает помощь в реабилитации детей с особенностями развития.

Они выезжают в районы с мобильными бригадами и оказывают медицинское и психологическое консультирование семьям, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями. И когда такая помощь оказывается именно со стороны мужчин – их облик становится ориентиром, примером для других отцов.

Учреждение Дня отца также является шагом в этом направлении. Как показали результаты исследований, детей в первую очередь хотят женщины. Большинство мужчин нуждаются в стимулировании такой потребности.

— На ваш взгляд, каким сегодня должен быть отец?

— Повторюсь, на сегодняшний день не существует наиболее оптимальной, социально приемлемой модели поведения мужчины в семье. Но мне понравились слова заместителя Премьер-министра РТ, главы Совета отцов РТ Василя Шайхразиева в этом вопросе: «Отец должен стать супергероем для своего ребенка». Он должен быть примером трудолюбия, заботливого отношения как к своей семье, так и к окружающим, включенности в семейную жизнь. И тогда и у детей будет складываться такая же модель семейного поведения, которой они смогут придерживаться в будущем.