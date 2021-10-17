Чулпан Ильдарханова: «Важно привлечь внимание к гендерной дискриминации отцов»
День отца впервые празднуют сегодня в России. О том, каков облик современного главы семейства, почему мужчины не спешат жениться, а женщин не устраивает роль «мужчины-добытчика», рассказала ИА «Татар-информ» директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова.
— Чулпан Ильдусовна, Центр семьи и демографии Академии наук РТ ведет научный проект по исследованию генеративного поведения российских мужчин в условиях демографического кризиса. Этот вопрос становится особенно актуальным в День отца. К каким выводам пришел Центр в ходе исследований?
— Несколько лет назад меня посетила идея исследовать отцовство на научном уровне, и эта инициатива была поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, при поддержке которого мы реализуем этот научный проект. Нужно отметить, что Центр семьи и демографии Академии наук РТ обеспечивает научно-методическое сопровождение Национального проекта «Демография» в Республике Татарстан.
Одним из значимых факторов повышения рождаемости являются мужчины, их желание иметь детей, установки на брачный и семейный образ жизни в случае рождения ребенка. И здесь есть три вектора этого вопроса: медицинский, социально-философский и социально-юридический.
Общество обязано заботиться о поддержании мужского здоровья не только из гуманных соображений, но и ради собственного самосохранения. Важным индикатором демографического развития является продолжительность жизни. Среди российских регионов мужчины Татарстана оказываются на 12 месте по продолжительности жизни и живут 67 лет (это на 10 лет меньше татарстанских женщин). Существенный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин (потенциальных и реальных отцов и матерей) напрямую отражается на длительности отцовско-родительских отношений.
Между тем один из социальных факторов мужского нездоровья – не обращаться к врачу, не признавать своих слабостей и так далее. Если говорить о репродуктивном здоровье, то у мужчин бесплодие встречается так же часто, как и у женщин. По расчетам экспертов Российской академии медицинских наук, мужское бесплодие является причиной нерождения в России примерно 4 млн детей за последние 15 лет. А между тем, в России мужчины по вопросу бесплодия обращаются к врачу в 5 раз реже, чем женщины. Наряду с охраной материнства необходимо создать охрану отцовства, на практике это должно проявиться в создании мужских консультаций.
— Существуют ли программы, связанные с консультированием мужчин по вопросам планирования семьи?
— В некоторых странах мира на государственном уровне существуют пилотные программы по включению мужчин в планирование семьи. В России в ряде регионов реализуется проект «Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие».
В проект Плана реализации Демографической политики РТ включено такое мероприятие как Внесение предложений в Минздрав РФ по участию республики в пилотном проекте по диагностике мужского бесплодия.
«Чем выше возраст жениха – тем более рациональные интересы он преследует при заключении брака»
— Что по поводу социальной стороны вопроса?
— Мы проводили социологическое исследование «Мужчины и дети» на территории Татарстана и Вологодской области. Опрос показал, что к 28 — 32 годам мужчины формируют общую ценностную картину семейного поведения на основе влияния социально-демографических факторов, которая утверждается как собственная к 38 годам. В возрастной группе 28 — 32 года доминантой на вопрос, для чего вам нужна семья, выступает ответ «чтобы общество перестало давить на меня, что я холостой». Практически каждый третий мужчина данной возрастной группы выбрал эту позицию в качестве причины образования семьи.
В возрастной группе 38 — 42 года доминантной выступает позиция «хочу обеспечить себе стабильную жизнь (по расчету), любовь не важна». Так ответил практически каждый четвертый.
Ответы на вопрос «Для чего вы хотите иметь детей?» сводятся к желанию мужчин продолжить свой род, но во многом данное умозаключение не является устойчивой ценностной позицией семейной преемственности, а только фактором социально сформированной модели мышления в данном вопросе.
— Однако мужчины вступают в брак и до 28 лет. Что подталкивает их связать себя брачными узами?
— Если мы посмотрим на статистику Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ и Татарстанстата, то мы увидим, что средний возраст жениха приближается к 29 годам.
Конечно, есть женихи и моложе, но их не так много. Если бы мы смогли увеличить количество молодежи, желающей жениться в возрасте 21 — 25 лет – это очень положительно сказалось бы на рождаемости, ведь чем раньше рождается первый ребенок, тем выше вероятность рождения второго и третьего.
Плюс ко всему, в этом возрасте молодежь чаще женится именно по любви. Увы, чем выше возраст жениха – тем более рациональные, корыстные интересы он преследует при заключении брака.
— Что останавливает мужчин от 21 года до 25 лет вступать в брак?
— Чаще всего молодые нуждаются в финансовой поддержке при создании семьи. И далеко не все родители готовы брать на себя дополнительные эмоциональные, временные, денежные затраты для поддержания молодой семьи. Мы ни в коем случае не осуждаем таких родителей, но чаще всего именно этот фактор выступает препятствием в создании семьи в молодом возрасте.
— Разве не выше риск развода при вступлении в брак в молодом возрасте?
— В 2012 году мы проводили глубокое исследование разводов с участием Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ. Нужно отметить, что исследование разводов – весьма интимная вещь. Когда спрашиваешь у разводящихся о причинах, они называют социально приемлемые причины: небольшая жилплощадь, недостаточный уровень благосостояния и так далее.
В то же время ученые рассчитали индекс благополучия семьи. Среди прочего было учтено, влияет ли размер жилплощади на то, насколько семья счастлива. Ответ однозначный – не влияет.
В большей мере психоэмоциональное соответствие партнеров, одинаковое мировоззрение, уровень воспитания способствуют крепкому семейному союзу. Любовь, конечно же, важна, но также важны социально-культурные факторы.
«Если и мужчина, и женщина хотят жить с ребенком после развода, суд чаще принимает сторону матери»
— Как часто отцы изъявляют желание остаться с ребенком в случае развода?
— Такие прецеденты есть. Однако практика показывает, что в случае, если и мужчина, и женщина изъявляют желание проживать с ребенком, суд чаще всего принимает решение в пользу матери. Суд руководствуется тем, что женщинам от природы даны знания успешной социализации ребенка, в отличие от мужчин.
К сожалению, есть категория женщин, которая после бракоразводного процесса, в попытке начать жизнь «с чистого листа», стирает мужчину не только из своей жизни, но и из жизни ребенка. Такая инициатива несет за собой множество негативных последствий в процессе формирования личности ребенка. Мы должны способствовать выстраиванию диалога между бывшими супругами во благо детей.
— Как сами отцы ощущают себя в своей роли?
— Каждый пятый опрошенный мужчина определяет себя как отличного отца, каждый второй старается быть хорошим отцом по самоощущениям. При этом они определяют качества «хорошего отца» крайне размыто.
— У нас существуют общественные объединения «Союз отцов» и «Совет отцов». Способствуют ли они в становлении образа отца в современных реалиях?
— Мы отдельно проанализировали социальные сети профильных сообществ «Союз отцов» и «Совет отцов»: все-таки именно интернет-сети формируют общественное восприятие феномена ответственного отцовства.
Фактически, в сообществе «Союз отцов» происходит трансформация ответственного отцовства в девиантные формы социальной активности. Наблюдается агрессивная риторика и большое количество женоненавистнического контента. Это происходит в связи с укреплением связей посредством социальных сетей между людьми, которые не могут найти партнера, MGTOW (сообщество, действующее преимущественно в интернете и продвигающее отделение мужчин от женщин и от общества, которое члены сообщества считают испорченным феминизмом – прим. Т-и) и сообществами ответственных отцов, которые становятся шлюзом для радикализации.
Анализ облака слов, включенных в информационное поле социальных сетей региональных отделений «Союза отцов», выявляет определенную закономерность: виртуальное жизненное пространство социально активных отцов представлено как родительский мир, где взаимосвязь с матерью минимизирована. Данный факт дает основания полагать, что не семья как единая единица, в идеале представленная обоими родителями, а ребенок как отдельная единица становится информационным поводом, вокруг которого выстраивается социальная активность инициатив мужчин, являющихся членами «Союза отцов». Такая презентация отношений отец-ребенок в определенной мере может быть рассмотрена как противопоставление отношений мать-ребенок.
— Будет ли решаться этот вопрос?
— Центр семьи и демографии АН РТ проведет научно-практический круглый стол, где будут представлены результаты исследования, проведен мастер-класс для социально-ответственных отцов, активно использующих социальные сети для продвижения идей включенного родительства. Хотелось бы по итогам круглого стола составить резолюцию, которая включит в себя рекомендации по корректировке форм и методов работы движения социально-ответственного отцовства.
«Сегодня не существует оптимальной, социально приемлемой модели поведения мужчины в семье»
— Чего бы хотел добиться сам Центр этими исследованиями?
— Самая главная задача, которую мы видим по итогу исследования – это удлинение отцовско-родительских отношений. Четкой формулировки ответа на вопрос, а какой должен быть отец?, к сожалению, пока нет ни у кого.
Все дело в том, что в современных реалиях изменились ожидания женщин по отношению к мужчинам в вопросе их участия в жизни своего ребенка.
Сегодня мы пришли к тому, что мужчины и женщины имеют равные возможности. У женщины такой же шанс на получение высокой заработной платы, как и у мужчины. И модель «женщина – хранительница очага, мужчина – добытчик» сегодня утратила свою актуальность.
В связи с этим женщина требует от своего мужчины большей включенности в жизнь ребенка. У женщины есть ожидание, что отец научит быть, скажем, сына настоящим мужчиной. Но к сожалению, далеко не каждый мужчина к этому готов. Некоторые все еще живут навязанными обществом установками.
Так как сегодня мы не можем сформулировать облик отца, мы перевернули вопрос в несколько иное русло: пусть отец будет участвовать в жизни ребенка как можно дольше. Даже когда у этого ребенка есть уже свои дети, внуки. И чем более длинную цепочку «отец-ребенок-внук-правнук-…» нам удастся выстроить – тем больше шансов будет составить образ отца.
К сожалению, сегодня не все отцы видят своих внуков по причине позднего вступления в брак и ранней смертности. В современном мире цепочка сокращается до «отец-ребенок».
Также наша основополагающая цель заключается в достижении равноправия женщин и мужчин. Данная постановка вопроса является для нашего общества чем-то новым, непривычным. В 2017 году разработана Национальная стратегия действий в интересах женщин, пришло время и для стратегии действий в интересах мужчин, которой нет ни в одном регионе России.
Центр семьи и демографии АН РТ в рамках реализации научного гранта разработал проект Стратегии действий в интересах мужчин, обсуждение которого запланировано на 19 ноября 2021 года – Международный день мужчин.
Важно привлечь внимание к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов, сделать упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин любого возраста. Нам бы хотелось в современных реалиях найти лицо отца и мужа, эталон, к которому мог бы стремиться каждый семьянин, а также показать им, каким образом мужчина может позитивно влиять на семью и воспитание своих детей.
— Благодаря чему можно было бы добиться этого результата?
— Центр семьи и демографии уже не первый год предлагает инициативу введения так называемого детского дня для мужчин. У нас есть такая замечательная законодательная возможность для женщин, которая была учреждена нашим Первым Президентом РТ – Государственным Советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Мы считаем, что мужчины вправе получать такую же возможность.
Ряд позитивных инициатив реализуется Союзом отцов РТ. Благотворительный фонд «Сила в детях», который возглавляет руководитель «Союза отцов» Адель Загретдинов, оказывает помощь в реабилитации детей с особенностями развития.
Они выезжают в районы с мобильными бригадами и оказывают медицинское и психологическое консультирование семьям, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями. И когда такая помощь оказывается именно со стороны мужчин – их облик становится ориентиром, примером для других отцов.
Учреждение Дня отца также является шагом в этом направлении. Как показали результаты исследований, детей в первую очередь хотят женщины. Большинство мужчин нуждаются в стимулировании такой потребности.
— На ваш взгляд, каким сегодня должен быть отец?
— Повторюсь, на сегодняшний день не существует наиболее оптимальной, социально приемлемой модели поведения мужчины в семье. Но мне понравились слова заместителя Премьер-министра РТ, главы Совета отцов РТ Василя Шайхразиева в этом вопросе: «Отец должен стать супергероем для своего ребенка». Он должен быть примером трудолюбия, заботливого отношения как к своей семье, так и к окружающим, включенности в семейную жизнь. И тогда и у детей будет складываться такая же модель семейного поведения, которой они смогут придерживаться в будущем.