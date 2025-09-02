Чукотка стала самым безопасным регионом России за 2024 год

Самым безопасным регионом России в 2024 году стала Чукотка, где зарегистрировано меньше всего преступлений за год. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД РФ, пишет РИА Новости.

Статистика показывает, что в Чукотском автономном округе за прошедший год произошло лишь 865 преступлений. Следующим по уровню безопасности оказался Ненецкий автономный округ с показателем в 877 случаев правонарушений.

Также в пятерку наименее криминальных регионов вошли Республика Ингушетия (1938 преступлений), Магаданская область (2499 преступлений) и Чеченская Республика (2583 преступления).

Лидером антирейтинга стал Центральный федеральный округ, где зафиксировали рекордное число преступлений — около 418 тысяч.

Всего же в Российской Федерации за 2024 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.