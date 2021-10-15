Чукин: По нацпроекту проходят самые масштабные дорожные работы за последние десятилетия

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане проходят самые масштабные дорожные работы за последние десятилетия. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на конференции «Нацпроект “Безопасные качественные дороги” — путь к созданию комфортной среды. Успехи. Вызовы. Перспективы» в Сочи, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В этом году по национальному проекту планируется отремонтировать 217,8 км автодорог. В том числе 96,7 км региональных дорог, 61,6 км – в Казанской агломерации, 48,4 км – в Набережночелнинской агломерации и 11,1 км – в Нижнекамской агломерации. Государственные контракты заключены на все 95 объектов», – рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

По словам Чукина, по нацпроекту выполняются работы и на капиталоемких объектах дорожного хозяйства. Так, например, ведется реконструкция участка дороги Казань – Шемордан с 16 по 22 км в Пестречинском районе. По этой дороге осуществляется подъезд к Казани со стороны Сабинского, Пестречинского, Тюлячинского и Мамадышского районов.

Кроме того, продолжается строительство автодороги от улицы Несмелова до трассы М7 через жилой комплекс «Серебряный бор» в Казани. Ожидается, что дорога разгрузит Горьковское шоссе и обеспечит транспортную доступность развивающихся микрорайонов.

В рамках развития Большого Казанского кольца продолжается строительство участка дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы. Работы ведутся от улицы Техническая до Магистральной, а также от Магистральной до улицы Девятаева.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в соответствии с указом Президента России «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».