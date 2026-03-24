Чуйка Гатиятулина и вратарский вопрос «Трактора»: «Ак Барс» с победы стартовал в плей-офф
В первом матче серии с «Трактором» «Ак Барс» победил в овертайме – 3:2
«Ак Барс» начал с победы свой путь в плей-офф Кубка Гагарина. В напряженном матче команда Анвара Гатиятулина одолела в овертайме «Трактор» со счетом 3:2. Каким образом сложилась игра для казанцев и как прокомментировал встречу наставник «барсов» – в материале «ТИ-Спорта».
Гатиятулин начал с победы серию с принципиальным соперником
В первом раунде «Ак Барс» попал на «Трактор». Говорить о том, насколько принципиален этот соперник для Анвара Гатиятулина, не имеет особого смысла. Специалист долгое время возглавлял челябинский клуб и добился с ним пока самого высокого результата в карьере – полуфинала Кубка Гагарина.
С тех пор результаты Гатиятулина шли по нисходящей. И прошлогодний неудачный плей-офф с «Ак Барсом» фактически поставил тренера в непростое положение. Если и в этом году он не покажет достойного результата с казанцами, вероятность отставки будет велика.
«Трактор» проходил регулярный чемпионат через трудности и множество «медных труб». Сначала спонтанный отъезд Бенуа Гру, а затем еще и основной голкипер Крис Дригер на фоне слабого выступления был вынужден покинуть челябинский клуб.
Нынешняя вратарская бригада «Трактора» вряд ли вселяет оптимизм в челябинских болельщиков. Ни Дмитрий Николаев, ни тем более вчерашний МХЛовец Савелий Шерстнев не могут в полной мере считаться надежными «первыми номерами». Тандем голкиперов «Трактора» считался уязвимым еще до начала серии с «Ак Барсом».
А после вчерашней игры (2:3 ОТ) этот вопрос приобретает все более злободневный характер. Ведь, по большому счету, именно две ошибки Николаева привели к тому, что казанцы сумели забрать первую игру серии.
Шайба Нэйтана Тодда в большинстве в концовке матча, а затем и курьезный гол Ильи Сафонова в овертайме позволили «барсам» вымучить победу. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» не скрывал, что понимания, кто будет стоять в рамке в дальнейших матчах челябинцев, у него нет.
«Кто будет стоять в воротах в следующих матчах серии? Посмотрим. Сегодня играл Николаев, завтра посовещаемся на эту тему», – сказал Евгений Корешков.
Тренерская чуйка главного тренера «Ак Барса» сработала вновь
Казанцы сыграли не идеально, особенно это касалось первой половины матча, где конструктива в атаке «Ак Барсу» явно не хватало. «Трактор» хорошо встречал соперника в средней зоне, и раз за разом нападающим казанцев с трудом удавалось добираться до челябинских ворот.
Сценарий встречи мог вообще повернуться иным образом, забей гости раннюю шайбу в первом периоде. Челябинцы, собственно, ее и забили благодаря суматохе и сумбуру у ворот Тимура Билялова. Но сначала арбитры около 10 минут смотрели эпизод на предмет того, пересекла ли шайба линию ворот. А когда гол был засчитан, включилась чуйка Анвара Гатиятулина – наставник «Ак Барса» вновь взял запрос на помеху вратарю.
Напомним, в заключительном матче регулярного чемпионата против московского «Динамо» аналогичное действие привело к успеху, и с помощью отмененной шайбы казанцы смогли переломить результат матча.
Так и в матче с «Трактором» удачный запрос от тренерского штаба «Ак Барса» не позволил челябинцам быстро выйти вперед.
«Разбираем эти моменты в тренерском штабе. Мы всегда на связи и с арбитрами КХЛ – недавно к нам приезжал [директор департамента судейства КХЛ] Константин Оленин, мы задавали вопросы, обсуждали моменты. Перед плей-офф лига проводила видеосовещание, мы принимали в нем участие. Таким образом, ведется работа», – поделился деталями работы с видеоассистентами Гатиятулин.
Отмененная шайба не сломила «Трактор». Напротив, легитимный гол челябинцы нашли за пять минут до конца первого периода. Отличился Виталий Кравцов, который, вернувшись из неудачной поездки в Северную Америку, стал настоящим лидером атаки челябинцев и без преувеличения главной звездой клуба.
Пустозеров – автор первого гола «Ак Барса» в плей-офф. Так было и в прошлом году!
«Трактор» дотерпел вплоть до середины третьего периода, сохраняя минимальное преимущество. Но затем Алексей Пустозеров открыл счет голам «Ак Барс» в нынешнем плей-офф.
Символично, что и в прошлом году именно шайба Пустозерова стала первой в серии с «Автомобилистом». Второй год подряд форвард, которого лично привел в «Ак Барс» Анвар Гатиятулин в свое время, включается в самый ответственный отрезок сезона.
Алексей мало играл в минувшем регулярном чемпионате. Но терпеливость и трудолюбие нападающего позволили Гатиятулину не списать его со счетов. Именно Пустозеров, пожалуй, выгрыз место в основном составе у Семена Терехова – хоккеиста, так и не заслужившего полноценного доверия от главного тренера «Ак Барса».
Вчерашнюю встречу нападающий смотрел с трибун, и с телевизионных камер было видно, в каком печальном настроении находился Терехов, ведь по своему уровню Семен не уступает ни тому же Артуру Бровкину, ни Григорию Денисенко – завсегдатаям основного состава при Гатиятулине.
«Так бывает – кто-то входит в сезон раньше, кто-то позже. У Алексея была такая ситуация, важно правильно относиться к таким моментам, работать на каждой тренировке и ждать своего шанса. У нас несколько ребят воспользовались такими шансами. И ребята, которые сейчас не попадают в состав, знают, что они должны быть готовыми. Этот шанс выпадет. У нас команда, мы никого не делим. И каждый знает, над чем нужно работать», – высказался о Пустозерове Гатиятулин.
«Ак Барс» не без проблем, но добыл психологически важную победу над «Трактором». Игровые и кадровые проблемы челябинцев позволяют казанцам рассчитывать на скорое завершение серии. Но говорить об этом пока рано – сыгран всего лишь один матч в противостоянии.
