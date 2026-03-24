Чуйка Гатиятулина и вратарский вопрос «Трактора»: «Ак Барс» с победы стартовал в плей-офф

«Ак Барс» начал с победы свой путь в плей-офф Кубка Гагарина. В напряженном матче команда Анвара Гатиятулина одолела в овертайме «Трактор» со счетом 3:2. Каким образом сложилась игра для казанцев и как прокомментировал встречу наставник «барсов» – в материале «ТИ-Спорта».





Гатиятулин начал с победы серию с принципиальным соперником

В первом раунде «Ак Барс» попал на «Трактор». Говорить о том, насколько принципиален этот соперник для Анвара Гатиятулина, не имеет особого смысла. Специалист долгое время возглавлял челябинский клуб и добился с ним пока самого высокого результата в карьере – полуфинала Кубка Гагарина.

С тех пор результаты Гатиятулина шли по нисходящей. И прошлогодний неудачный плей-офф с «Ак Барсом» фактически поставил тренера в непростое положение. Если и в этом году он не покажет достойного результата с казанцами, вероятность отставки будет велика.

«Трактор» проходил регулярный чемпионат через трудности и множество «медных труб». Сначала спонтанный отъезд Бенуа Гру, а затем еще и основной голкипер Крис Дригер на фоне слабого выступления был вынужден покинуть челябинский клуб.

Нынешняя вратарская бригада «Трактора» вряд ли вселяет оптимизм в челябинских болельщиков. Ни Дмитрий Николаев, ни тем более вчерашний МХЛовец Савелий Шерстнев не могут в полной мере считаться надежными «первыми номерами». Тандем голкиперов «Трактора» считался уязвимым еще до начала серии с «Ак Барсом».

Две ошибки Дмитрия Николаева привели к тому, что казанцы сумели забрать первую игру серии

А после вчерашней игры (2:3 ОТ) этот вопрос приобретает все более злободневный характер. Ведь, по большому счету, именно две ошибки Николаева привели к тому, что казанцы сумели забрать первую игру серии.

Шайба Нэйтана Тодда в большинстве в концовке матча, а затем и курьезный гол Ильи Сафонова в овертайме позволили «барсам» вымучить победу. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» не скрывал, что понимания, кто будет стоять в рамке в дальнейших матчах челябинцев, у него нет.

«Кто будет стоять в воротах в следующих матчах серии? Посмотрим. Сегодня играл Николаев, завтра посовещаемся на эту тему», – сказал Евгений Корешков.

Тренерская чуйка главного тренера «Ак Барса» сработала вновь

Казанцы сыграли не идеально, особенно это касалось первой половины матча, где конструктива в атаке «Ак Барсу» явно не хватало. «Трактор» хорошо встречал соперника в средней зоне, и раз за разом нападающим казанцев с трудом удавалось добираться до челябинских ворот.

Сценарий встречи мог вообще повернуться иным образом, забей гости раннюю шайбу в первом периоде. Челябинцы, собственно, ее и забили благодаря суматохе и сумбуру у ворот Тимура Билялова. Но сначала арбитры около 10 минут смотрели эпизод на предмет того, пересекла ли шайба линию ворот. А когда гол был засчитан, включилась чуйка Анвара Гатиятулина – наставник «Ак Барса» вновь взял запрос на помеху вратарю.

Напомним, в заключительном матче регулярного чемпионата против московского «Динамо» аналогичное действие привело к успеху, и с помощью отмененной шайбы казанцы смогли переломить результат матча.

Так и в матче с «Трактором» удачный запрос от тренерского штаба «Ак Барса» не позволил челябинцам быстро выйти вперед.

«Разбираем эти моменты в тренерском штабе. Мы всегда на связи и с арбитрами КХЛ – недавно к нам приезжал [директор департамента судейства КХЛ] Константин Оленин, мы задавали вопросы, обсуждали моменты. Перед плей-офф лига проводила видеосовещание, мы принимали в нем участие. Таким образом, ведется работа», – поделился деталями работы с видеоассистентами Гатиятулин.

Удачный запрос от тренерского штаба «Ак Барса» не позволил челябинцам быстро выйти вперед

Отмененная шайба не сломила «Трактор». Напротив, легитимный гол челябинцы нашли за пять минут до конца первого периода. Отличился Виталий Кравцов, который, вернувшись из неудачной поездки в Северную Америку, стал настоящим лидером атаки челябинцев и без преувеличения главной звездой клуба.

Пустозеров – автор первого гола «Ак Барса» в плей-офф. Так было и в прошлом году!

«Трактор» дотерпел вплоть до середины третьего периода, сохраняя минимальное преимущество. Но затем Алексей Пустозеров открыл счет голам «Ак Барс» в нынешнем плей-офф.

Символично, что и в прошлом году именно шайба Пустозерова стала первой в серии с «Автомобилистом». Второй год подряд форвард, которого лично привел в «Ак Барс» Анвар Гатиятулин в свое время, включается в самый ответственный отрезок сезона.

Алексей мало играл в минувшем регулярном чемпионате. Но терпеливость и трудолюбие нападающего позволили Гатиятулину не списать его со счетов. Именно Пустозеров, пожалуй, выгрыз место в основном составе у Семена Терехова – хоккеиста, так и не заслужившего полноценного доверия от главного тренера «Ак Барса».

Алексей Пустозеров (№71)

Вчерашнюю встречу нападающий смотрел с трибун, и с телевизионных камер было видно, в каком печальном настроении находился Терехов, ведь по своему уровню Семен не уступает ни тому же Артуру Бровкину, ни Григорию Денисенко – завсегдатаям основного состава при Гатиятулине.

«Так бывает – кто-то входит в сезон раньше, кто-то позже. У Алексея была такая ситуация, важно правильно относиться к таким моментам, работать на каждой тренировке и ждать своего шанса. У нас несколько ребят воспользовались такими шансами. И ребята, которые сейчас не попадают в состав, знают, что они должны быть готовыми. Этот шанс выпадет. У нас команда, мы никого не делим. И каждый знает, над чем нужно работать», – высказался о Пустозерове Гатиятулин.

«Ак Барс» не без проблем, но добыл психологически важную победу над «Трактором». Игровые и кадровые проблемы челябинцев позволяют казанцам рассчитывать на скорое завершение серии. Но говорить об этом пока рано – сыгран всего лишь один матч в противостоянии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»