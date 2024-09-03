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Общество 3 сентября 2024 11:42

В России хотят отменить все формально действующие законы СССР и РСФСР

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Министерство юстиций России готовит приказ, который отменит все формально действующие нормативные правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Напомним, речь идет об актах, которые приняли до 12 декабря 1991-го.

«В ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года», - цитирует спикера РИА «Новости».

При этом министр уточнил, что советские акты, которые приняли органы юстиции вместе с другими ведомствами отменять не будут. Также не отменят и акты, содержащие сведения для служебного пользования и относящиеся к государственной тайне.

#закон #ссср #минюст рф
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