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В России хотят отменить все формально действующие законы СССР и РСФСР
Министерство юстиций России готовит приказ, который отменит все формально действующие нормативные правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Напомним, речь идет об актах, которые приняли до 12 декабря 1991-го.
«В ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года», - цитирует спикера РИА «Новости».
При этом министр уточнил, что советские акты, которые приняли органы юстиции вместе с другими ведомствами отменять не будут. Также не отменят и акты, содержащие сведения для служебного пользования и относящиеся к государственной тайне.
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