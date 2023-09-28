Чуйченко на форуме в Казани заявил о высокой степени готовности нового КоАП РФ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В высокой степени готовности находится проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях и соответствующий процессуальный закон. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко на пленарном заседании Казанского международного юридического форума.

«Оба документа проходят межведомственное согласование, — сказал глава Минюста. — Продолжается ревизия административного и уголовного законодательства».

Чуйченко добавил, что министерство приступило к подготовке концепции уголовно-правовой политики. Здесь особое внимание уделяется работе в части смягчения административной ответственности за совершение нарушений в сфере предпринимательской деятельности.

«Мы должны выстраивать систему подготовки квалифицированных кадров для судебно-экспертных учреждений, а также совершенствовать законодательную базу», — подчеркнул спикер.

Участниками Казанского международного юридического форума стали представители России, Индии, Китая, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран.

В прошлом году прошел X Петербургский международный юридический форум. Тогда к участникам пленарного заседания обратился с видеоприветствием Президент России Владимир Путин.

«Только неуклонно следуя международному праву, работая на коллективных началах, можно решать самые сложные проблемы, стоящие перед миром, обеспечить стабильное, устойчивое, поступательное развитие всех государств. Юристы и ученые-правоведы могут и должны внести весомый вклад в восстановление авторитета права, в укрепление его институтов и возвращение доверия в международных отношениях», — отметил глава государства.