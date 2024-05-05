news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 5 мая 2024 17:38

Чудотворную Казанскую икону передадут в храм Христа Спасителя

Скопировать ссылку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о передаче древней чудотворной Казанской иконы, которая до сих пор находилась в Казанском соборе на Красной площади, в кафедральный соборный храм Христа Спасителя (ХХС). Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», сказал патриарх.

4 ноября прошлого года, в День народного единства и празднования Казанской иконы, патриарх сообщил о нахождении Казанской иконы Богородицы, датируемой XVI веком и считавшейся пропавшей без вести. Эту икону, присутствовавшую в рядах ополчения Минина и Пожарского в XVII веке, предстоятель РПЦ затем перенес в Казанский собор, где она хранилась до своего исчезновения в начале XX века и где она располагалась и до настоящего времени.

Икона также будет доставлена в регионы для поклонения, заявил глава РПЦ.

#православие
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2