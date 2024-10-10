Чудотворную икону «Седмиезерная» доставят в Казанский собор

Чудотворная Седмиезерная икона Божией Матери прибудет в Казань в честь праздника Собора Казанских святых.

Икона будет находиться в Казанском кафедральном соборе Богородицкого монастыря с 16 по 17 октября. Торжественная встреча святыни состоится 16 октября в 16:30. Помолиться и приложиться к образу смогут все желающие.

Фото: © Пресс-служба Татарстанской митрополии

Смоленско-Седмиезерная икона Божией Матери – главная святыня Седмиезерного монастыря, где она хранится на постоянной основе. Обитель расположена в поселке Семиозерка Высокогорского района. Образ был подарен обители схимонахом Евфимием, который ранее долго хранил икону в своей семье. Ранее икона находилась в Великом Устюге.

Согласно преданию, в 1645 году икона спасла Казань от чумы. Богородица явилась монахине Марфе во сне и приказала ей отправиться в город с «Седмиезерной». На тот момент большая часть населения уже была поражена болезнью. С тех пор ежегодно с образом совершался крестный ход от Седмиезерного монастыря до места, где позже был построен Кизический монастырь.