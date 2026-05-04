Чудо из Татарстана в Концертном зале Президентского симфонического оркестра в Анкаре

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского с большим успехом выступил на одном из ключевых музыкальных форумов Турции – 40-м Международном музыкальном фестивале в Анкаре, проходящем на площадках CSO Ada Ankara и объединяющем ведущих исполнителей мировой академической сцены.

Концерт состоялся 28 апреля 2026 года в главном зале Президентского симфонического оркестра Турции и стал значимым событием не только фестивальной программы, но и международной гастрольной деятельности коллектива. Выступление вызвало широкий отклик публики и профессионального сообщества, получив высокую оценку турецкой прессы.

Как отмечают местные музыкальные критики, этот вечер вышел за рамки традиционного концертного формата: «Бывают концерты, которые не просто внимаешь – ты проживаешь их всей душой. Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением дирижера Александра Сладковского в этот вечер подарил именно это чувство».

Госоркестр Татарстана впервые принял участие в Анкарском музыкальном фестивале – одном из крупнейших культурных проектов Турции. В юбилейный 40-й сезон фестиваль подтвердил статус Анкары как центра международного музыкального диалога, а участие оркестра под управлением Александра Сладковского стало значимой частью программы, отражающей идею культурного взаимодействия.

Особую символичность событию придает возвращение коллектива в Анкару спустя почти десятилетие: в последний раз оркестр выступал здесь в 2015 году в рамках «Дней культуры Республики Татарстан в Турции». Новое выступление стало продолжением устойчивых культурных связей между Татарстаном и Турцией.

Программа концерта была выстроена как художественный диалог традиций. Вечер открылся сочинением турецкого композитора Ферита Тюзюна «Насреддин Ходжа», которое прозвучало как синтез национального колорита и универсального симфонического языка. По оценке критиков, исполнение отличалось «яркой звуковой палитрой и высокой степенью оркестровой дисциплины», а произведение было представлено «как часть мирового репертуара».

В первом отделении также прозвучал Третий фортепианный концерт Белы Бартока. Солистом выступил пианист Джан Сарач, чья интерпретация была отмечена сочетанием технической свободы и художественной зрелости.

Во втором отделении была исполнена Вторая симфония Петра Ильича Чайковского. Оркестр продемонстрировал высокий уровень ансамблевой культуры и широкий динамический диапазон:

«Почти шепотные pianissimo – тонкие, как шелк – сменялись мощными волнами fortissimo, наполняющими зал, но никогда не переходящими в резкость. Это не просто умение играть громко – это способность придавать значение каждому уровню звучания в музыкальном повествовании».

Особо отмечена работа художественного руководителя и главного дирижера. Под управлением Александра Сладковского музыкальное развитие программы приобрело цельность и внутреннюю логику: «Музыка превращалась в единый живой процесс, а оркестр действовал как целостный организм».

Как подчеркивается в турецкой прессе, оркестр продемонстрировал уровень, сопоставимый с ведущими мировыми коллективами: «Оркестр привез с собой не только музыку – но дисциплину мирового уровня, масштаб и художественную целостность».

Финал концерта сопровождался продолжительными овациями. Бисовая программа стала ярким завершением вечера и включала произведения Петра Чайковского, а также сочинения современных композиторов – «Праздничную увертюру» Радика Салимова и «Стан Тамерлана» Александра Чайковского.

Исполнение сочинения татарского композитора Радика Салимова стало важным художественным акцентом вечера и подчеркнуло миссию оркестра по продвижению современной татарской музыки.

Особое внимание в рамках гастролей уделяется значению культурной дипломатии и развитию международных связей. Реализация международных гастрольных проектов Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан осуществляется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, последовательно содействующего продвижению татарстанской культуры на ведущих мировых сценах.

Выступление ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского в Анкаре стало значимым событием международного уровня, подтвердившим высокий художественный статус коллектива и его устойчивое присутствие в мировом культурном пространстве.