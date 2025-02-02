Чудо-гол Егора Коршкова помог «Ак Барсу» обыграть «Куньлунь» в гостях

Фото: ak-bars.ru

«Ак «Барс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах.

Хозяева льда открыли счет уже на первой минуте встречи. Тайлер Граовац прокатился справа к воротам «Ак Барса», выкатился на пятак, и из убойной позиции отправил снаряд под перекладину, 1:0.

Отыграться казанцы сумели еще до первого перерыва. На 13 минуте Артемий Князев получил шайбу слева, и прицельно сильным броском отправил шайбу по центру ворот, угодив между щитками Патрика Рыбара – 1:1.

На экваторе игры команды разразились серией голов. Сначала на 31 минуте после красиво разыгранной комбинации Артем Галимов вывел «Ак Барс» вперед. Уже через минуту все тот же Граовац удачно сыграл на добивании после броска Лихачева – 2:2.

А еще через минуту «Ак Барс» снова вышел вперед. Казанцы навалились на ворота «Куньлуня», Кирилл Семенов сыграл на отскоке и переправил шайбу в ворота с близкого расстояния – 2:3.

Уже в третьем периоде Егор Коршков сам для себя организовал супер-гол. Он подобрал шайбу за своими воротами, на скорости прокатился через всю площадку по центру льда, попутно объехав всех соперников, и переиграл Рыбара – 2:4.

За 7 минут до конца игры команды получили обоюдный штраф. В формате 4 на 4 казанцы быстро организовали гол. Кирилл Семенов поборолся в углу площадки, а потом с разворота с неудобной руки отдал передачу в центр зоны на одинокого Дмитрия Яшкина, который прицельным броском отправил ее в левый угол ворот – 2:5.

А на последних секундах матча при игре в меньшинстве Никита Дыняк умудрился забросить и шестую шайбу «Ак Барса». Правда, за 6 секунд до конца «китайцы» все-таки реализовали свое большинство. Кленденинг нанес голевой бросок.

Следующую игру казанцы проведут в Санкт-Петербурге 4 февраля, против петербургского СКА.

«Куньлунь Ред Стар» – «Ак Барс» – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

1:0 – Граовац (Хэлбгевакс, Кленденинг, 00:33)

1:1 – Князев (Пустозёров, Кошелев, 12:04)

1:2 – Галимов (Яшкин, 29:41, 5х4)

2:2 – Граовац (Лихачёв, Маккошен, 30:19)

2:3 – Семёнов (Яшкин, Терехов, 33:39)

2:4 – Коршков (Мифтахов, 44:27)

2:5 – Яшкин (Семёнов, Фальковский, 52:27, 4х4)

2:6 – Дыняк (Кателевский, Лямкин, 59:26, 4х5, ПВ)

3:6 – Кленденинг (Дрозг, Локхарт, 59:54, 5х4)