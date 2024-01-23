Чучело сессии, матч с профессорами: как в Казани отметят день студента

В вузах Казани запланирована богатая программа на День студента 25 января. Кроме того, вечером пройдет церемония награждения премии «Студент года» Татарстана. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Завершится празднование Дня российского студенчества торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов ежегодной республиканской студенческой премией „Студент года Республики Татарстан — 2023“, которая стартует в 17.00 в КРК „Пирамида“ в 20 разных номинациях, среди которых 10 индивидуальных и 10 коллективных. Для участия в премии поступило 537 заявок из 29 вузов и 6 муниципальных районов Республики Татарстан — это является рекордным количеством заявок за последние пять лет», — отметил министр.

Затем он рассказал подробнее о мероприятиях, которые пройдут в высших учебных учреждениях города.

Так, в Татьянин день в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма пройдет студенческий интерактив по спорту, творчеству и науке, а также будут организованы точки по написанию писем «Себе в будущее».

В Казанском государственном энергетическим университете запланирована встреча студенческого актива с ректором Эдвардом Абдуллазяновым. Самые активные студенты будут награждены грамотами и благодарственными письмами. В завершение состоится товарищеский матч по волейболу между студенческим активом и профессорско-преподавательским составом.

Для студенчества Казанского национального исследовательского технического университета запланировано проведение традиционного открытого мероприятия на катке в парке «Черное озеро».

В Казанском государственном институте культуры для студентов пройдет концертная программа с элементами театрализации.

В Университете управления «ТИСБИ» и филиалах вуза в городах Татарстана запланирован День самоуправления, где студенты на один день будут замещать сотрудников университета на их должностях. В завершение праздника студенты сожгут «чучело сессии».

В КФУ 25 января состоится встреча ректора Ленара Сафина со студенческим активом университета, а на 15.00 в КСК «УНИКС» запланировано студенческое мероприятие «Всероссийский день студента — Татьянин День», где студенты представят лучшие творческие номера, прозвучат поздравления от руководства университета и почетных гостей.