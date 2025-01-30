«Чубайс уехал, но дело его живет»: муниципалитеты просят перемен и больше полномочий

В Казани сегодня проходит региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». О том, с какими инициативами выступили муниципалитеты и как их поддерживает правительство, – в материале «Татар-информа».





В Казани проходит региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Муниципалитеты – самый близкий к народу уровень власти»

Для обмена лучшими практиками в области обустройства и формирования городской среды в столицу Татарстана съехались более 500 представителей федеральных, региональных и местных органов власти, архитекторов, проектировщиков, градостроителей, экспертов в сфере урбанистики и территориального развития.

Накануне в рамках бизнес-миссии гостей познакомили с ключевыми объектами, построенными и благоустроенными в Казани. Сегодня же в IT-парке им. Башира Рамеева проходит деловая часть регионального дня, участники работают на стратегических и пленарных сессиях, принимают участие в обсуждениях.

На встречу прибыли высокопоставленные гости, в числе которых начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель ВАРМСУ, член Президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, глава администрации Мелитополя Галина Данильченко и многие другие.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно в своих выступлениях обращал внимание на то, что муниципальный уровень власти — это самый близкий к народу уровень власти. К нему приходят с проблемами, которые необходимо решать быстро и оперативно. И от того, как качественно, быстро взаимодействуют все вертикали власти, начиная от муниципалитета и заканчивая федеральными властями, от того, насколько эффективно решаются эти вопросы, зависит удовлетворенность населения, качество жизни в той или иной муниципальной области», — поприветствовал гостей форума Евгений Грачев.

Он также поблагодарил татарстанцев за гостеприимство и выразил благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову за организацию регионального дня форума. «Мы работаем второй день, поэтому смогли оценить действительно теплый, дружеский, профессиональный прием, который республика оказывает сегодня гостям нашего форума», — заключил он.

Фарид Мухаметшин передал участникам форума слова благодарности от имени Раиса РТ, парламента и Правительства республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан многое делает для создания комфортной среды для жизни

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин передал участникам форума слова благодарности от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, парламента и Правительства республики.

«У нас проживают 175 наций и народностей, и надо находить все возможности для того, чтобы мир, согласие, созидание сохранить в родной республике. <…> В Татарстане многое делается для создания комфортной среды для жизни. Строятся социальные объекты, объекты культуры и спорта, причем не только в больших и малых городах, но и на селе», — заметил Мухаметшин.

За последние десять лет в регионе с нуля построили или реконструировали более 400 общественных пространств на 33 млрд рублей. Успешно реализуется инициированная Раисом республики программа «Наш двор». С 2020 года в Татарстане благоустроили свыше 5 тыс. дворовых территорий. В этом году приведут в порядок еще 679 дворов.

Кроме того, муниципалитеты активно участвуют в реализации госпрограмм и национальных проектов, благодаря чему меняется облик городов и сел. Важно, что ни одно решение по благоустройству территории не принимается без обсуждения с жителями.

«Мы поддерживаем сегодня жителей села, чтобы на селе сохранялись традиции, обычаи, культуры, языки», — заключил Фарид Мухаметшин.

Сергей Пахомов напомнил, что в последние годы регионам передали большой объем полномочий по градостроительной деятельности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Регионам передали большой объем полномочий по градостроительной деятельности»

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что региональным властям необходимо сосредотачиваться на стратегическом планировании, разумной градостроительной политике. Татарстан, по его словам, уже профессионально работает в этой части.

Он напомнил, что в последние годы регионам передали большой объем полномочий по градостроительной деятельности. А благоустройство – это неотъемлемая часть градопланирования.

«Чем удобнее жить в городе, тем больше людей туда приедут, тем больше детей там родится, тем больше и богаче будет человеческий капитал. Это простая формула, она работает. У каждого мэра и губернатора она должна быть в голове. Мэра и губернатора. Вместе. Это важно. Есть команда — есть результат. Жители хотят видеть результат. А значит, мы всегда должны быть командой, даже если в некоторых случаях это непросто. Но ради результата – должны», – заявил Пахомов.

Он также отметил, что нарисовать свой город детально таким, каким он будет через 20 лет, сложно. Но главы муниципалитетов должны четко понимать базовые векторы развития, выявлять градпотенциал каждого квадратного метра города. «Эффективно его реализовывать власть проста обязана — это и деньги в бюджет, и рабочие места, и возможность управлять отчасти и рынком», – сказал Пахомов.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ также поднял вопрос разработки мастер-планов городов. В 2025 году на это направят 17,5 млрд рублей.

«Эта работа идет в рамках поручений Президента и его Послания Федеральному собранию. И здесь хочу вернуться к тому, с чего начал. Работа по созданию мастер-планов – громандная работу, которую нам предстоит совместно с ДОМ.РФ до 2030 года проделать, – фундамент не только для строительства жилья, соцобъектов, предприятий. Это, в конечном счете, опять про настроение жителей, это залог улучшения демографической ситуации. Мы в текущем году понятие «мастер-план» обязательно погрузим в законодательство», – заключил Пахомов.

Ильсур Метшин рассказал о проблемах Казани, которые удалось решить за 20 лет, и поделился наработанными практиками Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Денежный дождь на нас не проливался»

Одним из самых ярких выступлений на пленарной сессии стал доклад мэра Казани Ильсура Метшина. Он рассказал о проблемах Казани, которые удалось решить за 20 лет, и поделился наработанными практиками.

«Сразу после тысячелетия Казани мне посчастливилось возглавить этот город. И на тот момент бюджет Казани был 6 миллиардов рублей, а прямых долгов – 11,8 млрд. Дополнительные доходы были больше 600 миллионов, и их хватало на обслуживание кредита, но не на погашение. И собрав мою команду, я многих из них знал, я спросил, что бы мы на моем месте они делали. Они сказали честно, что золотые дни Казани прошли, поскольку события уровня празднования тысячелетия еще 100 лет не будет», – отметил Метшин.

В 2005 году город столкнулся с многочисленными проблемами – с повсеместно висевшей рекламой, хроническим недоремонтом жилого фонда, запущенными парками и скверами, разрушенными дорогами и многим другим. Однако благодаря большим усилиям властей и жителей города их удалось решить. Денежный дождь на нас не проливался, а горы перед нами не расступались. Каждый новый вызов был для нас возможностью», – подчеркнул Ильсур Метшин, рассказывая о многочисленных успехах города и реализованных программах.

«Когда вы говорите, что надо заниматься демографией, у нас на тот момент наш Рустам Нургалиевич был молодым отцом. И он сам столкнулся с тем, что детсадов нет, молодежных клубов нет, спортом заниматься негде. Он как молодой отец через эту призму в 2010 году увидел все эти проблемы. Поэтому такой результат. Я, кстати, тоже не отстаю – мой младший сын [с его сыном] ровесники. Мы демографию не просто поддерживаем, а внедряем в жизнь. Поэтому подсказывайте своим губернаторам, пусть продолжают тоже рожать детей, и тогда они это получат», – сказал градоначальник.

«Мы зависим от настроения, масштабности губернатора. Это нормально. Но мне повезло» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главная проблема – это отсутствие стабильности у муниципалитетов»

Но не обошлось и без критики. «Мы сейчас далеко не сильные», – заявил Ильсур Метшин. Мэр отметил, что дом из девяти этажей с несчастными квартирами не может быть счастливым, точно так же не может быть сильной России со слабыми муниципалитетами.

«И выступая перед Владимиром Владимировичем [Путиным], и под камерой, и без камеры я говорил: Владимир Владимирович, наша главная проблема – это отсутствие стабильности у муниципалитетов. Мы зависим от настроения, масштабности губернатора. Это нормально. Но мне повезло, я работал с Минтимером Шариповичем Шаймиевым (Первый Президент Татарстана, Государственный Советник Республики Татарстан, – прим. Т-и), сейчас мне везет тоже. У нас такие оба масштабные люди, глобальные, которые любят муниципалитеты и доверяют. Сотни примеров, когда губернатор вперед мэра бежит, а вот наши никаких полномочий у нас не отнимают, всегда доверяют», – сказал Метшин.

Он также заявил о том, что необходимо менять законодательную базу для муниципальных образований.

«Чубайс уехал, но дело его живет. И мне, коллеги, вообще ни разу не смешно. В начале 1990-х в Белом доме два этажа занимали эксперты Международного валютного фонда. Читай – американские спецслужбы, которые написали нам законы, по которым мы живем до сих пор <…> Давайте уже поменяем эти законы. Ирина Михайловна (Гусева, ранее возглавляла Волгоград, – прим. Т-и), я вас прошу как лидера. Бывших мэров не бывает. Это очень серьезный вопрос, коллеги. И законами в том числе, не только по ЖКХ, но и по бюджетам, чтобы не побирались не ходили», – заключил Метшин.

Он также заметил, что у администраций в нынешней ситуации нет мотивации развивать бизнес в городах, поскольку их налоговые базы подрезают.

Галина Данильченко рассказала о том, как в новых регионах восстанавливают инфраструктуру Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава администрации Мелитополя о театре Камала: «Это просто сказка!»

Для обмена лучшими практиками в столицу Татарстана приехали также представители новых регионов. Глава администрации Мелитополя, сопредседатель ВАРМСУ, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Галина Данильченко рассказала о том, как в новых регионах восстанавливают инфраструктуру.

«У нас Донецкая Народная Республика, город Мариуполь – это город практически как феникс, восстал из пепла. Это там, где завод «Азовсталь», на котором окопались нацисты. И с каким трудом приходилось отуда их выковыривать. Город был разрушен почти полностью. Если бы вы видели Мариуполь сейчас – это просто прекраснейшие микрорайоны с современными больницами, детскими садами. Это огромная работа, огромный труд и низкий поклон нашему правительству и Министерству строительства», – подчеркнула Данильченко.

После пленарного заседания она поделилась с журналистами своими впечатлениями о своем визите в Татарстан. Глава администрации Мелитополя отметила, что развитие общественных пространств, формирование городской среды в республике реализуют с любовью и заботой о людях.

«В первую очередь действительно все делается для комфортного проживания людей, для удобства. У нас есть с чем сравнивать, потому что буквально три года назад, когда у нас еще был старый украинский режим, который абсолютно о людях не заботился — вплоть до того, что бабушки ходили и просили: «Пожалуйста, лавочки возле подъездов поставьте». Даже этого не хотели делать», — заявила Данильченко.

Она также отметила опыт Татарстана в части сохранения исторического и культурного наследия. В частности, впечатлило главу администрации Мелитополя новое здание театра имени Камала. «Это просто сказка, чудо какое-то. Я никогда в жизни такого не видела», — восхитилась гостья.

«Вообще я вам скажу: перечислять, чем мы воодушевились, глядя на Казань и изучая практики Татарстана, — это, наверное, займет не один день. Мы будем впредь на площадке ВАРМСУ общаться, налаживать горизонтальные связи с главами муниципалитетов, будем обмениваться практиками. И я еще планирую сюда приехать с командой глав из наших регионов, Донбасса, Новороссии, чтобы поездить по территории, ближе познакомиться с тем, что сделано в Татарстане», — заключила Галина Данильченко.