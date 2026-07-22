«Чтобы знать о своем здоровье»: руководство Минздрава РТ прошло диспансеризацию

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Университетской клинике КФУ в Казани проходила диспансеризация. В ней приняли участие руководители Министерства здравоохранения Татарстана.

«Диспансеризация – это в первую очередь забота о своем здоровье. Сегодня это гарантированное государством бесплатное ежегодное обследование имеет большой потенциал в выявлении тяжелых заболеваний», – отметил глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

Министр поделился, что сегодня с раннего утра сдал все анализы и прошел всех специалистов.

Среди тех, кого «Татар-информ» увидел в коридорах поликлиники, были первый заместитель министра Елена Демьянова, заместители министра Ильдар Фатихов, Ильнур Сибгатов и Андрей Ефремов, а также управделами Роберт Хакимзянов.

«Диспансеризация очень важна. Ее нужно проходить, чтобы знать все о своем здоровье, в каком оно состоянии. А без этого не будем понимать, что происходит с нами», – уверен заместитель министра здравоохранения РТ Андрей Ефремов.

Он отметил, что диспансеризация проходит быстро и без очередей. К тому же работающие жители страны могут взять выходной, чтобы пройти профилактические мероприятия.

«Сегодня государство гарантирует прохождение диспансеризации на рабочем месте. Прямой интерес работодателей – чтобы работники оставались здоровыми. Уже более 250 предприятий республики включены в эту работу», – объяснил Альмир Абашев.

По словам министра, порядка двух миллионов человек в Республике Татарстан проходят профилактические осмотры и диспансеризацию в течение года. Обследования помогают выявить различные патологии. Это и онкологические заболевания на ранней стадии, и болезни кровообращения – главные причины смертности. Часто выявляются и заболевания органов чувств.

Диспансеризация проводится для людей в возрасте 18-39 лет раз в три года, а для лиц старше 40 лет – ежегодно.

Диспансеризация населения проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Видео: © Роман Баданов / «Татар-информ»