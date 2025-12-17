Чтобы знали, где работают папы и мамы: дети работников «Татмедиа» посетили «Татар-информ»

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

В преддверии Нового года дети сотрудников медиахолдинга «Татмедиа» и АНО «Диалог Регионы» побывали на экскурсии в информационном агентстве «Татар-информ». Познавательное мероприятие стало частью новой предновогодней традиции, которая позволяет детям познакомиться с профессией родителей и миром современной журналистики.

Как рассказала PR-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина, идея экскурсии родилась в попытках найти способ объединить семью и профессиональную среду.

«Сегодня мы решили собрать детей сотрудников Республиканского агентства [по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"], акционерного общества "Татмедиа", а также АНО "Диалог Регионы", чтобы показать ребятам, где работают их папы и мамы. Мы вводим такую небольшую предновогоднюю традицию: дети приходят, знакомятся с миром журналистики и с тем, чем занимаются их родители, чтобы у них сложилось общее представление», – отметила она.

Участниками экскурсии стали дети в возрасте от 10 до 16 лет. В течение дня они посетят несколько ключевых медиаплощадок. Гости уже побывали в редакции информационного агентства «Татар-информ», а затем направились в медиалабораторию «Каэф». Также они заглянут в редакцию подросткового журнала «Ялкын».

Завершающим пунктом программы станет полиграфический комплекс «Идель-пресс». Здесь детям покажут, как на больших печатных станках выпускаются газеты, журналы и книги.

«После экскурсии в "Идель-пресс" в столовой для ребят будет организован чайный стол, а затем там же состоится вручение новогодних подарков. С приветственным словом выступят руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Айдар Салимгараев и генеральный директор АО "Татмедиа" Шамиль Садыков», – добавила Ляйсан Сафина.

Праздничные мероприятия продолжатся и на следующий день. Как уточнила PR-директор, завтра на экскурсию придут дети младшего возраста – от трех до девяти лет. Для них подготовлена отдельная программа с учетом возрастных особенностей.

«Завтра у нас будут малыши. Для них предусмотрено поздравление Деда Мороза, посещение более детских редакций – таких, которые будут интересны именно этой возрастной категории», – рассказала она.

Экскурсию по «Татар-информу» для детей провел главный редактор агентства Ринат Билалов. В начале встречи он рассказал им о работе редакции и истории создания одного из крупнейших региональных информационных агентств России.

«Экскурсия большая, поэтому постараюсь рассказать, кто мы такие и чем занимаемся. Я главный редактор агентства "Татар-информ". Наше агентство – одно из крупнейших региональных информационных агентств России. В этом году нам исполнилось 35 лет. Агентство было создано в 1990 году решением первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева. После этого оно начало очень быстро развиваться. Раньше такие агентства существовали только в Москве и Санкт-Петербурге, а Татарстан стал одним из первых регионов, где появилось подобное информационное агентство», – объяснил Ринат Билалов.

Он подробно остановился на текущей работе редакции, подчеркнув масштаб ежедневной информационной деятельности.

«Мы производим очень много информации – новости, статьи, видеосюжеты, посты в социальных сетях. Если примерно посчитать, получается порядка 400 единиц информации в день. Причем все это выходит на двух языках – русском и татарском. Мы первыми в республике открыли свой канал в мессенджере MAX. Это большой объем работы и большой коллектив – порядка 90 человек. Здесь трудятся журналисты, редакторы, специалисты коммерческой службы и представители других направлений», – рассказал главный редактор.

Вместе с Ринатом Билаловым дети побывали в ньюсруме агентства, где увидели, как работают журналисты и формируется новостная лента, а также посетили кабинет главного редактора. Там ребята задали интересующие их вопросы, в том числе поинтересовались профессиональным путем руководителя агентства и узнали, какой высшей наградой он был отмечен за свою работу.

Отвечая, Ринат Билалов подчеркнул, что в журналистике главная ценность измеряется не медалями. «Наград много – если говорить о редакции в целом, можно увидеть немало благодарственных писем. Каждое из них по-своему ценно. Но для нас самое главное – это доверие читателей. Награды – это хорошо, но важнее, когда люди читают нас и доверяют, зная, что мы даем проверенную, точную информацию», – отметил он.

Главный редактор добавил, что авторитет редакции формируется годами и складывается из множества составляющих: ежедневной работы журналистов, открытости и ответственности перед аудиторией.

«Для журналистов самое главное – не медали и не грамоты. Самое главное – это авторитет», – подчеркнул Ринат Билалов.