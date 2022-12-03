Чтобы зимние забавы не привели в больницу: 10 советов от главного травматолога РТ

Зима только началась, а отделения травматологии казанских больниц уже переполнены пациентами с травмами. Как добраться до работы или до школы целым и невредимым? Как покататься с горки в выходные и не оказаться на больничной койке? На эти вопросы «Татар-информу» ответил главный внештатный специалист-травматолог Минздрава РТ Владимир Беляков.

Владимир Беляков напомнил о простых мерах предосторожности, которые помогут в славное зимнее время не оказаться в гипсе или в больнице Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ №16 Казани

«Дети всегда должны быть на глазах у взрослых во время зимних забав»

«Зима – прекрасное время для активного отдыха, но чтобы зимние забавы приносили только удовольствие, а не вывихи, растяжения и переломы, нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Хочется напомнить жителям Казани и Татарстана о простых мерах предосторожности, которые помогут в это славное время не оказаться в гипсе или на больничной койке», – отметил главный внештатный специалист-травматолог Минздрава РТ Владимир Беляков.

1. Научите детей соблюдать нехитрые правила безопасности при катании с горки:

не толкаться и не драться наверху горы;

не съезжать с горки, пока предыдущий человек внизу не ушел в сторону;

не перебегать дорожку спуска поперек – очень велик риск быть сбитым;

не подниматься на гору там, где навстречу скатываются другие;

не кататься с гор, стоя на ногах и на корточках.

Дети всегда должны находиться под присмотром родителей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

2. Не оставляйте детей без присмотра во время зимних забав.

Главный внештатный специалист-травматолог Минздрава РТ, напомнил, что дети всегда должны находиться под присмотром родителей: «Так вы сможете предотвратить большинство травм, а в случае несчастья быстро прийти на помощь».

3. Зимние катания и алкоголь несовместимы.

«Лед уже сам уносит почву у вас из-под ног. Пусть это происходит на трезвую голову», – посоветовал Владимир Беляков.

4. Внимательно выбирайте место для развлечения и средства для катания.

«Горка или каток не должны выходить на проезжую часть, а санки должны быть максимально устойчивыми», – подчеркнул главный внештатный специалист-травматолог Минздрава РТ.

Человек, летящий с горы на тюбинге, подобен автомобилю с отказавшей тормозной системой Фото: © «Татар-информ»

5. На тюбингах лучше не кататься вообще

«О тюбингах нужно сказать отдельно. Кататься на них очень опасно. Они абсолютно неуправляемые и не оборудованы ничем, хоть отдаленно напоминающим тормоза! Человек, летящий с горы на тюбинге, подобен автомобилю с отказавшей тормозной системой. Когда человека при спуске с горы выбрасывает с “ватрушки”, он может получить комплекс сложнейших переломов не только конечностей, но также позвоночника и черепа. К сожалению, часто подобные травмы несовместимы с жизнью», – рассказал Владимир Беляков.

Как не отморозить уши и нос?

Отдельный вид травм – обморожения. Морозный зимний воздух может повредить ткани организма, причем не только кожный покров, сосудистую систему, но и более глубокие мышечные слои. Под влиянием холода в тканях происходят сложные, зачастую необратимые, изменения, характер которых зависит от того, насколько температура была низкой и как долго человек был на открытом воздухе. Главный внештатный специалист-травматолог Минздрава РТ Владимир Беляков напомнил, что нужно, а что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не получить обморожение.

Одежда должна быть многослойной, чтобы удерживать тепло Фото: © Раиль Гали / «Татар-информ»

Не выходить на мороз в состоянии алкогольного опьянения – это грозит большой потерей тепла. Кроме того, пьяному человеку сложно сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Перед выходом на мороз обязательно нужно поесть. Носите свободную одежду и удобную обувь – это способствует нормальной циркуляции крови. Одежда должна быть многослойной, чтобы удерживать тепло. В мороз не носите на открытых частях тела – на ушах и пальцах рук – металлические, в том числе золотые и серебряные, украшения. Как только на прогулке вы почувствовали, что начали замерзать руки, ноги или другие части тела, нужно как можно скорее зайти в любое теплое место: магазин, кафе, подъезд. Дети и люди преклонного возраста более подвержены переохлаждению и обморожениям. Отпуская ребенка гулять в мороз, помните, что каждые 15-20 минут он должен возвращаться в теплое помещение и согреваться.

Материал подготовлен пресс-службой ГКБ №16 Казани

Фото на анонсе: © «Татар-информ»