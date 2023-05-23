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Чтобы заключить сделку по недвижимости, татарстанец выплатил 800 тысяч рублей алиментов
Приставы Ново-Савиновского района помогли ребенку получить от отца 800 тысяч рублей алиментов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Как выяснилось, мужчина должен был платить алименты в размере одной величины прожиточного минимума на детей, но не исполнял свои обязанности длительное время.
Тогда пристав наложил запрет на регистрацию недвижимости, которая принадлежит должнику, а мужчина планировал сделку, которую из-за долга совершить не смог.
В результате он выплатил всю сумму на содержание ребенка и продолжает оплачивать алименты своевременно.
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