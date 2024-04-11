«Чтобы я мог спокойно ходить в садик»: дети из Менделеевска приготовили письма бойцам СВО

В детском саду города Менделеевска состоялась трогательная акция «Письмо Солдату», приуроченная к предстоящему празднику – Дню Победы. Дети из подготовительной группы выразили искреннюю благодарность военнослужащим за их службу и храбрость, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«Спасибо тебе, солдат, что ты защищаешь нас от врагов, чтобы я мог спокойно спать и ходить в садик», — такие строчки посвятили ребята защитникам Отечества.

Как говорят воспитатели, малыши с эмоциями готовили красочные открытки и письма. Их слова были наполнены пожеланиями силы, здоровья и благополучия для всех военнослужащих, которые стоят на защите нашей страны.

Маленьких участников акции также похвалили за их сердечные письма.

«Пусть каждое слово, написанное ими, будет как лучик света и тепла для каждого солдата, который далеко от дома защищает нас всех», — сказали в администрации района.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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