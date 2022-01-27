Чтобы выехать в отпуск за границу татарстанец погасил более 300 тыс. рублей долгов

Житель Болгар должен был выплатить 305 тыс. рублей в качестве компенсации вреда, причиненного в ДТП. Однако, как сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ, не спешил выплачивать долги и переводил пострадавшим незначительные суммы.

Судебные приставы в рамках исполнительного производства ограничили мужчину в выезде за пределы страны. Собравшись в отпуск, татарстанец узнал о запрете и полностью погасил долг.

«На сегодняшний день в отношении 101827 татарстанцев вынесено постановление об ограничении выезда за пределы России», – уточнили в пресс-службе управления.