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Происшествия 13 декабря 2023 11:08

Чтобы выехать в командировку за границу, татарстанец выплатил 1 млн рублей долга банкам

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Татарстанец заплатил кредиты, чтобы выехать за границу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Житель Алькеевского района задолжал более 1 млн рублей нескольким банкам и добровольно кредиты не выплачивал.

В итоге пристав вынес постановление об ограничении права выезда должника за пределы страны. Когда мужчине выпала возможность отправиться за рубеж по рабочим вопросам, он выплатил долги полностью.

#неуплата
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