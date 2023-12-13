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Чтобы выехать в командировку за границу, татарстанец выплатил 1 млн рублей долга банкам
Татарстанец заплатил кредиты, чтобы выехать за границу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Житель Алькеевского района задолжал более 1 млн рублей нескольким банкам и добровольно кредиты не выплачивал.
В итоге пристав вынес постановление об ограничении права выезда должника за пределы страны. Когда мужчине выпала возможность отправиться за рубеж по рабочим вопросам, он выплатил долги полностью.
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