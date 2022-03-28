«Чтобы всплеска безработицы не было»: Магдеев анонсировал меры поддержки для бизнеса

Исполком Набережных Челнов разработал собственный пакет мер поддержки для бизнеса, который оказался под негативным воздействием экономических санкций. Поддержка будет адресована малым и средним предприятиям, а также крупным компаниям.

«Поэтапно начнем вводить их с апреля или мая, — заявил на аппаратном совещании мэр. — Мы определили достаточно большой пакет мер муниципальной поддержки с определенными финансовыми ресурсами. На эти меры идем осознанно. Практика такой работы у нас есть, в частности, в коронавирусный период».

Что именно войдет в новый пакет антикризисных мер поддержки, Магдеев не детализировал, но уточнил, что прежде всего помощь будет направлена на организации торговли, общественного питания, сферы услуг. Антикризисные тезисы подробно анонсируют в ближайшее время на заседании антикризисного штаба.

По словам Магдеева, цель — не допустить «всплеска безработицы». На сегодняшний день ситуация в городе нормальная, «высвобождения работников» с предприятий не зафиксировано.

«Ситуация пока нормальная, но это она сегодня такая. Мы видим определенные риски с учетом того, что происходит. Об этом нам говорят и руководители крупных компаний, с которыми мы встречались на антикризисном штабе. Заседания будем проводить в разных форматах. Мы видим, как развивается ситуация на наших предприятиях», — отметил мэр.

Магдеев уточнил, что в Челнах достаточно много предприятий, ориентированных на экспорт, у них появляются определенные сбои в технологических процессах, связанных с реализацией своей продукции за рубеж.

«Есть также вопросы по импортозамещению. Ряд наших предприятий в последние годы провел большую работу по импортозамещению. Та же самая компания „Тэмпо“. Это положительный знак. Главная задача сейчас — сохранение самого ценного и важного: людей, работающих в наших трудовых коллективах», — подчеркнул градоначальник.

Очередное заседание антикризисного штаба состоится на этой неделе. Участники обсудят ситуацию на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общепита и торговли.