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Политика 5 августа 2025 18:48

«Чтобы враги знали»: Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о наличии у него заболевания. Он заверил, что здоров.

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров», – сказал чеченский лидер на совещании по социально-экономической обстановке в республике.

Свое нечастое появление на публике он объяснил тем, что в Чечне работа налажена по всем направлениям, поэтому ему не нужно проводить совещания каждый день.

Ранее в СМИ появились слухи о наличии у Кадырова опасного заболевания.

#Кадыров #Рамзан Кадыров #чечня
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