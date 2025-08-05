«Чтобы враги знали»: Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о наличии у него заболевания. Он заверил, что здоров.

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров», – сказал чеченский лидер на совещании по социально-экономической обстановке в республике.

Свое нечастое появление на публике он объяснил тем, что в Чечне работа налажена по всем направлениям, поэтому ему не нужно проводить совещания каждый день.

Ранее в СМИ появились слухи о наличии у Кадырова опасного заболевания.