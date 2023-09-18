«Чтобы Волга не превратилась в болото»: Татарстан построит вдоль берегов реки зеленый щит

Пилот по защите берегов водоохранных зон лесами разработан в Татарстане, но чтобы его запустить, нужны федеральные средства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект облесения берегов поднимут на федеральном уровне

Пилот по защите берегов водоохранных зон лесами разработан в Татарстане, но чтобы его запустить, нужны федеральные средства.

Проект «Облесение водоохранных зон» предварительно поддержали специалисты Минприроды России. Предполагается, что в Татарстане его будет курировать Министерство лесного хозяйства РТ.

«В конце сентября в Минприроды России пройдет большая встреча. Мы вынесем это предложение и надеемся на поддержку Правительства. Надеемся, что нас поддержат и внесут поправки», – сообщил «Татар-информу» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, данный вопрос планируется также обсудить в рамках визита в Республику Татарстан вице-премьера Правительства России Виктории Абрамченко осенью.

Совместную разработку экологов и лесников Татарстана по защите берегов рек от стоков с полей еще в 2022 году анонсировал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Татарстану доверяют реализацию интересных проектов, чтобы потом их транслировать в других субъектах России», – заметил министр.

Равиль Кузюров: «Мы готовы сегодня же выйти высаживать деревья, если будет определен источник финансирования» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы готовы сегодня же выйти высаживать деревья»

С тех пор прошел год, но деревья вдоль рек не высажены. Однако лесники республики провели подготовительные работы.

«Земельные площади подготовлены и отмежеваны, проведены кадастровые работы. Но на данный момент не определен механизм и не найден источник финансирования», – пояснил Равиль Кузюров.

Спикер сообщил, что регион намерен выйти с дополнительной инициативой о добавлении в национальный проект отдельного раздела о создании водоохранных зеленых насаждений.

В республике «озеленить» планируется берега вдоль Волги и Камы. Кузюров считает, что посадить нужно хвойные и лиственные породы деревьев.

Создание сети водоохранных насаждений поможет предотвратить неконтролируемый сток воды с поверхности почвы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы готовы сегодня же выйти высаживать деревья, если будет определен источник финансирования», – подчеркнул он.

Если предложение Татарстана будет поддержано на федеральном уровне, работы в регионе могут быть начаты уже следующей весной. По данным Минлесхоза Татарстана, для посадки деревьев подготовлено около 1 тыс. га земель вдоль берегов Волги, Камы, Меши, Белой и Вятки. Там будут высажены сосны, ели, лиственницы, березы, липы, дубы, ясени, тополя и другие деревья.

«Создание сети водоохранных насаждений поможет предотвратить неконтролируемый диффузный сток воды с поверхности почвы, а также послужит естественным барьером для предотвращения попадания остатков минеральных удобрений с полей в воду», – ответили в Минлесхозе Татарстана на запрос «Татар-информа».

Там же уточнили: стоимость работ оценивается в 200 млн рублей.

«Наибольшую опасность для рек представляют стоки, поступающие с территорий животноводческих предприятий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наибольшую опасность для рек представляют стоки с азотом, фосфором, серой»

Как пояснили в Минэкологии Татарстана, загрязнение водных объектов диффузным (неорганизованным) стоком относится к числу реальных экологических угроз. Объем такого стока может составлять более половины от общего объема организованного сброса в водные объекты.

«Наибольшую опасность для рек представляют стоки, поступающие с территорий животноводческих предприятий, имеющие в своем составе высокое содержание органических веществ и биогенных элементов – азота, фосфора, серы», – отметили в пресс-службе министерства.

В реки поступает много фосфора и азота, все это скапливается на дне, в результате водный объект мелеет, зарастает и со временем превращается в болото. Начинают бурно расти водоросли, снижается прозрачность воды, появляется запах гниения, пояснили в природоохранном ведомстве.

По мнению ученых, эффективным методом борьбы с диффузным стоком является создание водоохранных защитных лесных полос вдоль берегов. Поэтому экологи предложили реализовать пилотный проект по их созданию. Специалисты Минлесхоза и Минэкологии Татарстана продолжают совместную работу по отбору и резервированию земельных участков для посадки деревьев.

Возрождением лесов в республике необходимо активно заниматься Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Рябина, крушина и клен добавят ярких красок»

Идею по посадке деревьев вдоль водных артерий поддержал казанский историк и краевед Леонид Абрамов. Он отметил, что необходимо обсаживать берега не только больших, но и малых рек.

«В республике интенсивно развивается сельское хозяйство. В северных районах мелкие реки распаханы почти до берегов. Маленькие речушки, которые впадают в большие, несут с собой много ила. От этого страдает Казанка, куда попадают вещества, которыми обрабатывают поля», – отметил Леонид Абрамов.

Спикер напомнил, что деревья играют важную роль в укреплении берегов. Кроме того, леса задерживают талые и ливневые стоки. Краевед сообщил, что в XVIII и в первой половине XIX века в наших краях работало адмиралтейство, которое свело на нет многочисленные пойменные дубравы на Волге. В XIX веке также было вырублено немало лесов вдоль Камы. Кроме того, на территории региона было порублено немало леса в годы Великой Отечественной войны для отопительных нужд.

Леонид Абрамов: «В северных районах мелкие реки распаханы почти до берегов. Маленькие речушки, которые впадают в большие, несут с собой много ила» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Еще три века назад на нашей территории было огромное количество леса. За XVIII-XX века мы многое потеряли», – заметил эксперт.

Возрождением лесов в республике необходимо активно заниматься. Рябина, крушина и клен добавили бы ярких красок, украсили берега Волги, считает собеседник.

Леса сокращают поверхностный сток с полей на 80-95%

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова назвала восстановление лесов чрезвычайно важным делом, особенно в бассейне Волги, малых рек и озер.

Нафиса Мингазова: «Есть исследование о влиянии восстановленных лесов на увеличение длины рек» Фото: © «Татар-информ»

«Восстановление лесов важно для оптимизации, сохранения и улучшения гидрологического режима, подземного питания рек. Есть исследование о влиянии восстановленных лесов на увеличение длины рек», – сообщила она.

По данным Мингазовой, леса сокращают поверхностный сток с полей на 80-95% и, следовательно, объемы загрязняющих веществ, поступающих в реки. А это немаловажно при том, что в республике на протяжении ряда лет сокращается количество водных объектов.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»