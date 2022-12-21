«Чтобы видели перспективы развития»: молодые технолидеры побывали в гостях у «Татнефти»

Студенты КНИТУ (КХТИ) рассматривают магистерские программы АГНИ как ресурсы для продолжения учебы, а предприятия «Татнефти» - как возможности для трудоустройства. В этом они признались во время экскурсии по объектам компании. Ребята побывали на производствах «ТАНЕКО», в кампусе АГНИ и лабораторно-исследовательском корпусе «ТатНИПИнефти».

Полезное знакомство

Как сообщает газета «Нефтяные вести», гости из Казани — слушатели Школы «Технолидер» при КНИТУ. Студенты-высокобалльники 2-4 курсов получают здесь дополнительные компетенции, занимаются научными исследованиями, работают над проектами.

Так близко студенты познакомились с «Татнефтью» впервые. По словам директора Школы Екатерины Тарасовой, ее подопечные работают над проектами по темам нефтехимии и нефтепереработки и могли бы применить их для решения задач компании.

«Мы проводим экскурсии, чтобы ребята видели перспективы своего дальнейшего развития, стажировок, трудоустройства на предприятиях», — объяснила Тарасова. Она рассказала, что в гости к «Татнефти» они приехали с особым настроением — когда в 2019 году перед школой остро стоял вопрос финансирования, компания поддержала ее грантом, что дало возможность не только удержаться на плаву, но и развиваться.

Лучше один раз увидеть

На «ТАНЕКО» ребята посетили уникальные очистные сооружения, производственные объекты и центральную операторную. Больше всего их поразили масштабы комплекса, его экологичность и технологичность. Например, установка замедленного коксования позволяет добиться глубины переработки нефти более 99%. Она была запущена в 2016 году и на более чем 95% состоит из оборудования отечественного производства.

Также большой интерес вызвала установка химводоочистки, которая позволила добиться замкнутого цикла потребления водопотребления — все 100 % сточных вод возвращаются в производство. Ультра- и микрофильтрация, электродеионизация, обратный осмос и другие процессы очищают воду до идеального состояния.

«Визуально на «ТАНЕКО» все выглядит очень красиво и современно. Экскурсия очень информативная, нам отлично все объяснили. Я увидела своими глазами все то, что описывается в учебнике по процессам и аппаратам химической технологии, и это здорово поможет в учебе», — рассказала студентка 3 курса Эльвина Эркаева.

Поставщик кадров

Экскурсия на предприятие поможет и в научной деятельности. Как признался студент 2 курса Александр Фомин, ему понравилось, как доходчиво объяснили суть процессов и принципы производства.

«В будущем это поможет мне в работе над проектами: буду лучше понимать, что требуется для заводов и на что делать упор. Сейчас мы планируем проект по повышению эффективности транспортировки нефти по трубопроводу. Если будет возможность, с радостью попробовал бы реализовать его в «Татнефти», - рассказал «Нефтяным вестям» Фомин.

Отметим, что у «ТАНЕКО» богатый положительный опыт трудоустройства студентов КНИТУ. Компания много лет тесно сотрудничает с факультетом нефти и нефтехимии в части подготовки и повышения квалификации работников. Благодаря эффективному взаимодействию, КНИТУ является основным поставщиком квалифицированных специалистов для компании.

«У ребят горят глаза, и это здорово»

Как объяснила председатель студенческого профкома АГНИ Диана Кривошеина, цель экскурсии - познакомить гостей с кампусом, с возможностями, которые открываются перед студентами института в плане обучения, развития и самореализации, представить преимущества перед другими вузами.

Гости прошлись по этажам, заглянули в жилые комнаты для студентов, в том числе с ограниченными возможностями, для аспирантов, в классы для занятий, бытовые и служебные помещения, а также в переход между общежитиями, который выполняет еще и роль актового зала.

Благоустроенные жилые боксы, оснащенные не только мебелью, но и бытовой техникой, условия для занятий и отдыха, да еще и вендинговые аппараты не только со сладостями и перекусами, но с полноценными вторыми блюдами произвели сильное впечатление, и уже во время экскурсии казанские студенты начали спрашивать, какие направления обучения есть в АГНИ и можно ли поступить сюда в магистратуру.

«Мы рады такому сотрудничеству. Видим, что у ребят горят глаза, они хотят у нас учиться, и это здорово», - отметила Кривошеина.

«Продолжу обучение в АГНИ»

В ЛИКе студентам рассказали, какие направления научных исследований здесь открыты, какое участие принимают в них студенты АГНИ. Будущим химикам показали кернохранилище, где рассказали, что такое порода, на какой глубине залегает, какими методами добывается нефть. В лабораториях ребят познакомили со стандартными методами исследования горных пород, представили им комплекс всех возможных параметров керна, моделирование в лабораторных условиях процессов, происходящих в пластах. Они получили представление о течениях нефти, воды, газа в пористой среде при разработке месторождений и еще много интересного.

«Я занимаюсь на кафедре плазмохимических технологий, мы исследуем высокомолекулярные материалы, поэтому почти все было понятно», — признался второкурсник Егор Рудаков и добавил, что рассматривает для себя возможность продолжить обучение в АГНИ в магистратуре или аспирантуре.

«Хочется еще раз сказать большое спасибо «Татнефти» за поддержку талантливой молодежи и за те возможности, которые ей предоставляются», — подытожила директор Школы «Технолидер» при КНИТУ Екатерина Тарасова.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»