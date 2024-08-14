Чтобы вернуть машину, алиментщик из Азнакаево выплатил долг в 400 тысяч рублей

В Азнакаево произошла необычная история перевоспитания злостного неплательщика алиментов. Местный житель, отец четверых детей, из которых двое несовершеннолетних, накопил долг по алиментам более 400 тысяч рублей из-за длительных запоев, сообщили в ГУФССП России по РТ.

Судебные приставы неоднократно пытались воздействовать на должника, но тот реагировал агрессивно. В итоге они арестовали его автомобиль Great Wall и составили административный протокол. Суд назначил мужчине 10 суток ареста.

Неожиданно для всех, короткое пребывание в изоляторе оказало на должника сильное влияние. Спустя три недели после освобождения он явился в отделение приставов совершенно другим человеком: трезвым, благодарным и готовым исправить свои ошибки.

Мужчина не только полностью погасил задолженность по алиментам, но и устроился на официальную работу. Теперь средства на содержание детей будут регулярно удерживаться из его зарплаты. Кроме того, ему вернули арестованный ранее автомобиль.