Чтобы уехать на отдых, житель РТ оплатил долг по субсидии, взятой на бывшей работе

Житель Альметьевска взял субсидию на работе для покупки жилья. Однако через несколько месяцев уволился, а долг добровольно погашать не стал. Руководство компании обратилось в суд о принудительном взыскании задолженности, а после к судебным приставам.

Как сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, судебные приставы уведомили мужчину о возбуждении исполнительского производства, но и тогда он не стал отдавать долг. Тогда было вынесено постановление об ограничении выезда альметьевца за пределы страны.

Должник ошибочно решил, что может поехать с семьей на отдых и даже приобрел путевку. Перед поездкой он решил проверить, нет ли на нем ограничений. Пристав разъяснил мужчине, что ограничение будет снято лишь в случае полного погашения долга. Альметьевцу ничего не оставалось, как оплатить 120 тыс. рублей долга и 10 тыс. рублей исполнительского сбора.

«На сегодняшний день выезд за границу ограничен для 118 тысяч жителей Татарстана, в отношении которых у судебных приставов на исполнении находятся исполнительные производства. Из них 10 тысяч ограниченных в выезде — это должники по алиментам», – подчеркнула Лилия Халимова.

