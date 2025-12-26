«Чтобы у них было настроение»: школьники Нижнекамска приготовили подарки для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ученики гимназии № 1 Нижнекамска решили поздравить с наступающим Новым годом тех, кто сейчас защищает страну в зоне специальной военной операции. Школьники самостоятельно подготовили сладкие наборы для военнослужащих и принесли их в пункт сбора гуманитарной помощи. В ближайшее время все подарки будут доставлены на передовую в составе очередной гуманитарной отправки.

Так ребята решили поблагодарить наших солдат за службу и поддержать их перед праздниками, подарив частичку домашнего тепла и новогоднего настроения.

«Мы пришли с целью, чтобы отправить подарки нашим бойцам в зону СВО. Мы желаем им счастья, здоровья, успехов и, конечно же, Победы», – рассказала ученица гимназии № 1 Амина Юсупова.

По словам школьников, для них было важно, чтобы бойцы почувствовали заботу и внимание даже вдали от дома.

«Мы принесли им сладкие подарки, чтобы у них было новогоднее настроение. Поздравляем с Новым годом», – сказала ученица гимназии № 1 Ясмина Загртдинова.

Кроме подготовки подарков, ребята помогли волонтерам группы «Добрые сердца» в сборе накольников для дронов. Школьники аккуратно сортировали и укладывали детали, чтобы все было подготовлено к отправке.

Отправка гуманитарного груза в зону СВО проходит практически каждую неделю. Совсем недавно бойцам передали крупную партию медикаментов. Сейчас волонтеры собирают новую отправку – кроме лекарств, военнослужащие нуждаются также в теплой одежде и других необходимых вещах.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

