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Чтобы снизить число пробок, в Авиастроительном районе Казани изменили схему движения
Госавтоинспекция сообщает казанцам, что сегодня ночью была изменена схема дорожного движения в Авиастроительном районе.
Изменения ввели на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской.
Это позволит сократить число заторов на дорогах в северной части района и увеличить пропускную способность с 3 680 до 4 639 машин в час.
Так, на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской организовано одностороннее движение.
Из-за этого изменилась схема движения автобусов следующих маршрутов: №37, 40, 42, 78, 92с, 93.
Для общественного транспорта были организованы три новые остановки: «Ул. Пржевальского» у дома №4, «Ул. Циолковского» у дома №11, «Ул. 2-я Камчатская» у дома №31.
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