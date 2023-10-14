Чтобы снизить число пробок, в Авиастроительном районе Казани изменили схему движения

Госавтоинспекция сообщает казанцам, что сегодня ночью была изменена схема дорожного движения в Авиастроительном районе.

Изменения ввели на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской.

Это позволит сократить число заторов на дорогах в северной части района и увеличить пропускную способность с 3 680 до 4 639 машин в час.

Так, на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской организовано одностороннее движение.

Из-за этого изменилась схема движения автобусов следующих маршрутов: №37, 40, 42, 78, 92с, 93.

Для общественного транспорта были организованы три новые остановки: «Ул. Пржевальского» у дома №4, «Ул. Циолковского» у дома №11, «Ул. 2-я Камчатская» у дома №31.