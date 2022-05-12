«Чтобы родинка не превратилась в рак»: где в Татарстане пройти бесплатную диагностику

Рак кожи – самое частое онкологическое заболевание среди татарстанцев. Несмотря на то, что все новообразования на коже легко увидеть, обращение к врачу с заболеванием в запущенной стадии – частое явление. Как вовремя распознать начало рака кожи и не упустить свой шанс на выздоровление – в репортаже «Татар-информа».

Рак кожи – один из самых распространенных типов рака. При этом заболевании новообразования чаще всего появляются на открытых участках тела – лице, ногах, руках или шее.

Эдуард Нагуманов: «За 2021 год в Татарстане впервые выявлено 16 708 случаев злокачественных новообразований. Среди них новообразования кожи занимают 13,6% — это первое ранговое место» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«За 2021 год в Татарстане впервые выявлено 16 708 случаев злокачественных новообразований. Среди них новообразования кожи занимают 13,6% — это первое ранговое место. Далее следует рак толстой кишки, молочной железы, легкого, желудка и предстательной железы», — рассказал главный онколог Министерства здравоохранения РТ Эдуард Нагуманов.

Особенности рака кожи и характер течения болезни зависят от его вида – это могут быть незаживающие язвы, бородавки и пятна темного цвета, папулы, узелки, бляшки. Вначале они не вызывают дискомфорта, но по мере развития недуга появляются боль и зуд, возникают мокнущие язвы.

По мере прогрессирования рак прорастает вглубь ткани, разрушая другие слои – мышцы, фасции, кости, начинаются воспалительные процессы в близлежащих органах. Могут снижаться слух, зрение и поражаться жизненно важные участки мозга.

«Изменения на своей коже человек может заметить сам, до похода к врачу»

Рак кожи может быть вызван как влиянием внешней среды, так и наследственными факторами. По словам врачей, у людей, родные которых болели раком кожи, заболевание встречается чаще. Также, причины рака кожи могут заключаться в сбоях иммунной системы или в приеме препаратов, которые подавляют иммунитет.

Рак кожи может быть вызван как влиянием внешней среды, так и наследственными факторами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Учитывая распространенность заболевания среди населения, рак кожи создает большую нагрузку на систему здравоохранения, отметил Нагуманов. За последние годы в онкологической службе произошли серьезные изменения, появились новые технологии распознавания болезни и методы лечения. Тем не менее ключевым фактом в борьбе с недугом остается его ранняя диагностика. Чем раньше удастся выявить болезнь, тем лучше.

«Да, есть определенные препараты, в том числе дорогостоящие, которые влияют на лечение и могут отсрочить летальный неблагоприятный исход. Но, несмотря на это, основной акцент именно на ранней диагностике. Тем более это все доступно и прозрачно», – подчеркнул главный онколог Татарстана.

По словам профессора КГМУ, заслуженного врача РТ Светланы Жабоевой, рак кожи – та тема, которая всегда была и остается на слуху. Люди говорят о раке кожи, боятся его, однако, даже обнаружив изменения на собственной коже, идти к врачу не спешат.

«Если другие виды онкологических заболеваний, то есть заболевания внутренних органов, требуют больших усилий для диагностики, то рак кожи требует прежде всего внимания самого пациента. Человек может сам заметить изменения на своей коже, или это могут сделать его родные», – отметила врач.

Светлана Жабоева: «Если другие виды онкологических заболеваний, ..., требуют больших усилий для диагностики, то рак кожи требует прежде всего внимания самого пациента» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тем не менее люди, как правило, обращаются к специалистам слишком поздно – на второй или третьей стадиях заболевания, когда процент летальных исходов уже очень высок. Своевременное обращение в больницу, диагностика и назначение лечения на ранних этапах могут сохранить человеку жизнь, подчеркнула Жабоева.

Как распознать меланому?

Под определение «рак кожи» попадают несколько онкологических заболеваний. Каждая из этих болезней имеет собственные симптомы, у них разное происхождение и прогноз.

«Если брать базальноклеточный и плоскоклеточный рак, то по ним есть стандартные и хорошо апробированные технологии лечения и излечения. Что касается меланомы, то это наиболее агрессивное злокачественное образование. Болезнь порой течет непредсказуемо и, несмотря даже на то, что во многих случаях заболевание выявляется на более ранних стадиях, оно имеет склонность к метастазированию в отдаленные органы», – объяснил Эдуард Нагуманов.

Ранняя диагностика при борьбе с меланомой особенно важна. Если болезнь выявляется на самом начальном этапе, то в 80-90% случаев удается обеспечить пятилетнюю выживаемость человека.

Ранняя диагностика при борьбе с меланомой особенно важна. Если болезнь выявляется на самом начальном этапе, то в 80-90% случаев удается обеспечить пятилетнюю выживаемость человека Фото: pixabay.com

Именно поэтому, заметив любые эстетические или физиологические изменения на коже – появление или изменение цвета и формы родинок, неприятные ощущения, зуд – необходимо обязательно провериться у дерматолога.

Технологии диагностики меланомы с каждым годом прогрессируют. Еще пару десятилетий назад для выявления заболеваний кожи дерматологи использовали обычные аппараты. Теперь же в арсенале врачей есть цифровая аппаратура, которая вывела диагностику новообразований на новый уровень и позволяет выявить меланому на ранних стадиях развития, когда она «на глаз» не отличается от обычной родинки. Это процедура называется цифровая дерматоскопия.

«Помимо цифровой дерматоскопии появилась уникальная возможность составлять так называемый "паспорт кожи". Это позволяет не только обнаружить и зафиксировать все новообразования на коже, но и наблюдать за ними в динамике. Можно обследовать пациента в течение определенного времени и обнаруживать любые изменения, которые происходят с новообразованием. К сожалению, ни один самый талантливый доктор не сможет увидеть микроскопические изменения у пациента, который пришел на повторный прием через год или через два, а благодаря новым технологиям это становится возможным», – рассказала Светлана Жабоева.

Многодетные семьи Татарстана смогут пройти диагностику рака кожи бесплатно

Чтобы привлечь внимание общества к своему здоровью, к профилактике и ранней диагностике грозного онкологического заболевания с 16 мая в Татарстане стартует реализация проекта «Меланома Стоп». Благодаря проекту, инициатором которого выступила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, 200 многодетных семей республики смогут пройти диагностику состояния кожи и получить паспорт кожи абсолютно бесплатно.

«Рак кожи – это патология, которая не всегда должным образом оценивается. Казалось бы, какая-то небольшая точечка на теле человека, ну и Бог с ней. Но на самом деле, каждая эта родинка, каждый невус, в обиходе – пятнышко, все они должны быть очень серьезно изучены. Надо и смотреть в динамике, и консультироваться у специалистов. Привлечение внимания социума к этой патологии посредством проекта "Меланома Стоп" – это возможность напомнить людям: обращайте, пожалуйста, внимание на себя, обращайте внимание на изменения своего организма, обращайте внимание на динамику этих изменений. Это категорически важно с точки зрения сохранения своего здоровья и, не побоюсь использовать это слово, для сохранения своей жизни», – отметил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Привлечение внимания социума к этой патологии посредством проекта "Меланома Стоп" – это возможность напомнить людям: обращайте, пожалуйста, внимание на себя» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани первичные консультации пройдут в «Клинике СЛ», а в Челнах – в Набережно-Челнинском филиале «Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ имени профессора Сигала». Если врач при обследовании заподозрит у пациента рак кожи, то он будет направлен на дополнительное обследование.

Планируется, что в каждом городе диагностику пройдут порядка 100 семей. Обследование именно многодетных вызвано тем, что чаще всего у родителей в больших семьях много забот. Свободного времени, чтобы уделить его собственному здоровью практически нет, а денег, которые можно было бы выделить на это, еще меньше.

Кроме того, все жители Татарстана смогут дистанционно проверить родинки на теле. Для этого им нужно будет сфотографировать их с близкого расстояния, приложив рядом линейку. После этого фото и контактные данные отослать на электронный адрес oncort16@yandex.ru.

Врачи-онкологи внимательно изучат каждую фотографию. При необходимости пациента направят на прием к специалисту.

Специалисты напоминают: регулярно проходить осмотр кожных покровов у врачей крайне важно. Особенное внимание этому вопросу стоит уделить, если на вашем теле много родинок, или одна родинка отличается от других, имеет неравномерную окраску, изменила свои границы или цвет, а также, если среди ваших родных есть те, кому ранее поставили диагноз рака кожи.