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Чтобы продать дом, жительница Спасского района РТ выплатила 113 тыс. долга по кредиту
Жительница Спасского района Татарстана погасила долги по кредиту, чтобы продать дом, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Женщина должна была банку 113 тысяч рублей, но деньги кредитору не возвращала. Суд постановил взыскать с женщины задолженность и передал соответствующий документ приставам.
Сотрудники ведомства выяснили, что на неплательщицу зарегистрирован жилой дом. Приставы наложили запрет совершать с ним регистрационные действия.
Женщина собиралась продать дом, но не смогла из-за неоплаченного долга. В итоге она погасила кредит в течение нескольких дней.
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