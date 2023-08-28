Чтобы продать дом, жительница Спасского района РТ выплатила 113 тыс. долга по кредиту

Жительница Спасского района Татарстана погасила долги по кредиту, чтобы продать дом, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Женщина должна была банку 113 тысяч рублей, но деньги кредитору не возвращала. Суд постановил взыскать с женщины задолженность и передал соответствующий документ приставам.

Сотрудники ведомства выяснили, что на неплательщицу зарегистрирован жилой дом. Приставы наложили запрет совершать с ним регистрационные действия.

Женщина собиралась продать дом, но не смогла из-за неоплаченного долга. В итоге она погасила кредит в течение нескольких дней.