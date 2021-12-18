Чтобы праздник не стал трагедией: ведомства РТ готовятся к самому пожароопасному периоду

Новогодние праздники все ближе, их ждут и дети, и взрослые – это время ярких впечатлений, подарков и волшебства. Однако следует помнить и о потенциальных опасностях: в период празднеств риск происшествий – пожаров, грабежей и аварий – значительно возрастает. О том, как ведомства республики готовятся к праздникам, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Рустам Нигматуллин: «Новогодний период и каникулы для жителей республики и детей – это праздник, а для нас – напряженный период времени»

Фото: mchs.tatarstan.ru

Новогоднюю ночь и следующие за ней каникулы принято считать временем чудес, но, к несчастью, для многих людей эти дни превращаются в настоящую трагедию. Мало кто вспоминает проврить, выключены ли все электроприборы перед выходом на улицу, немногие знают, как правильно и безопасно взрывать петарды и фейерверки.

«Новогодний период и каникулы для жителей республики и детей – это праздник, а для нас – напряженный период времени, когда проверяется готовность всей системы РСЧС к ликвидации возможных происшествий», – высказался заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

Также в период празднеств возрастает риск и других происшествий, начиная квартирными кражами и заканчивая авариями на дорогах.

«Также ежегодно на водоемах республики регистрируются случаи провала людей под лед. С начала текущего периода ледостава зарегистрировано шесть происшествий. Восемь человек спасено. К сожалению, два человека погибло», – обозначил еще одну проблему зимнего сезона заместитель Премьер-министра республики.

Ежегодно на водоемах республики регистрируются случаи провала людей под лед Фото: mchs.tatarstan.ru

Новый год – самый пожароопасный праздник

Обязательные атрибуты Нового года – елки, гирлянды и петарды – могут стать как источником радости, так и причиной возникновения происшествий. Согласно статистике, в это время количество пожаров в республике увеличивается на 30%, а в первую декаду, как правило, происходит 40-45% пожаров января.

«В первую очередь, это связано с длительностью праздничных дней, увеличением применения электроприборов, потреблением спиртных напитков», – отметил замначальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев.

Он добавил, в прошлые новогодние праздники в республике произошло 169 пожаров, что почти на 30% больше, чем годом ранее. В них погибло 14 человек, еще 11 получили травмы.

Среди основных причин пожаров в новогодние праздники Константин Чанышев выделил неосторожное обращение с огнем Фото: mchs.tatarstan.ru

Среди основных причин пожаров в новогодние праздники спикер выделил неосторожное обращение с огнем – 43% от общего количества пожаров, нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 25%, неисправность отопительных печей и дымоходов – 26%, а также нарушение правил эксплуатации авто и поджоги.

Он особенно подчеркнул, что только за прошлогодние праздники в республике по вине лиц в состоянии алкогольного опьянения произошло 14 пожаров, на которых погибло 7 человек, еще трое получили различные травмы.

«Таким образом, в настоящее время необходимо сосредоточить основные усилия на профилактике пожаров в населенных пунктах, на объектах с массовым пребыванием людей и в жилых зданиях», – отметил Чанышев.

В прошлые новогодние праздники в республике произошло 169 пожаров, что почти на 30% больше, чем годом ранее Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Штрафы за нарушение пожарной безопасности вырастут в два раза

Отметим, что с 20 декабря по 10 января на территории республики будет введен особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС, Росгвардии и полицейские будут проводить ежедневные рейды на выявление нарушителей.

В этот период фейерверки и петарды разрешается запускать только на оборудованных площадках, а их в Татарстане более семисот. Те, кто попадется запуске салютов в неположенном месте, будут оштрафованы.

«В указанный период в два раза повышена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности», – поделился Константин Чанышев.

Ужесточение административной ответственности связано с ростом числа возгораний в период новогодних праздников, в том числе пожаров с гибелью людей. Так, за запуск фейерверков в неположенном месте татарстанцев ждет штраф в размере до 4 тысяч рублей, должностные лица могут быть оштрафованы до 30 тысяч рублей. Юрлицам может грозить штраф до 400 тысяч рублей.

С 20 декабря по 10 января на территории республики будет введен особый противопожарный режим Фото: mchs.tatarstan.ru

Ежедневно для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий будет задействовано около 2,3 тыс. человек и более 1,1 тыс. единиц спецтехники. На каждом объекте, где планируется участие более 50 человек, организуют дежурство сотрудников МЧС.

«Как и в прошлый год, основная масса мероприятий должна пройти на открытых пространствах. Помимо отрытых площадок соблюдение мер безопасности необходимо обеспечить в местах традиционного проведения праздничных мероприятий: в учебных заведениях, дворцах культуры, учреждениях и организациях», – отметил. Начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД по РТ Рустам Ибрагимов

Как готовятся к празднику сотрудники полиции?

На охрану общественного порядка в период новогодних праздников будут привлечены сотрудники и военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, а также члены народных дружин. Все конструкции аттракционов и ледовых сооружений в местах массового пребывания людей будут обследованы с использованием технических средств и специально обученных собак на предмет обнаружения взрывных устройств и пригодности к эксплуатации.

В период новогодних и рождественских праздников в усиленном режиме будет работать и Госавтоинспекция Татарстана Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Также в период новогодних и рождественских праздников в усиленном режиме будет работать и Госавтоинспекция Татарстана: на дороги выйдут дополнительные наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД на протяжении всех праздничных дней будут усиленно патрулировать места массового скопления людей – подъезды к торговым центрам, места отдыха и развлечений, где могут возникнуть транспортные заторы и аварийные ситуации.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности на городских елках, поскольку именно там в новогоднюю ночь ожидается скопление наибольшего числа людей.

«Территории елочных городков должны быть огорожены, иметь исправное освещение и видеонаблюдение. На подъездных путях необходимо выставить специальные инженерные сооружения, строительные блоки или специальную технику с целью воспрепятствования несанкционированному доступу транспорта в места массового скопления людей. Для обеспечения проверки граждан при пропуске на территорию необходимо установить КПП шатры, развернуть ручные или стационарные металлоискатели», – отметил Рустам Ибрагимов.

Рустам Ибрагимов: «Территории елочных городков должны быть огорожены, иметь исправное освещение и видеонаблюдение» Фото: mchs.tatarstan.ru

Кроме того, должно быть предусмотрено постоянное оповещение граждан по средствам громкой связи о том, что нужно делать при возникновении ЧП или обнаружении подозрительных предметов, а если мероприятие проводится в закрытом помещении, то должно быть также обеспечено информировании о необходимости соблюдений антиковидных мер.

Все ведомства республики в усиленном режиме ведут подготовку к новогодним каникулам, чтобы обеспечить жителям Татарстана безопасные праздники. Однако, чтобы долгожданный праздник не омрачился, гражданам следует самим соблюдать элементарные правила. И главное – помнить, что собственная безопасность и благополучие близких превыше всего.

Фото на анонсе: mchs.tatarstan.ru