Чтобы праздник не стал трагедией: ведомства РТ готовятся к самому пожароопасному периоду
Новогодние праздники все ближе, их ждут и дети, и взрослые – это время ярких впечатлений, подарков и волшебства. Однако следует помнить и о потенциальных опасностях: в период празднеств риск происшествий – пожаров, грабежей и аварий – значительно возрастает. О том, как ведомства республики готовятся к праздникам, – в репортаже ИА «Татар-информ».
Новогоднюю ночь и следующие за ней каникулы принято считать временем чудес, но, к несчастью, для многих людей эти дни превращаются в настоящую трагедию. Мало кто вспоминает проврить, выключены ли все электроприборы перед выходом на улицу, немногие знают, как правильно и безопасно взрывать петарды и фейерверки.
«Новогодний период и каникулы для жителей республики и детей – это праздник, а для нас – напряженный период времени, когда проверяется готовность всей системы РСЧС к ликвидации возможных происшествий», – высказался заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
Также в период празднеств возрастает риск и других происшествий, начиная квартирными кражами и заканчивая авариями на дорогах.
«Также ежегодно на водоемах республики регистрируются случаи провала людей под лед. С начала текущего периода ледостава зарегистрировано шесть происшествий. Восемь человек спасено. К сожалению, два человека погибло», – обозначил еще одну проблему зимнего сезона заместитель Премьер-министра республики.
Новый год – самый пожароопасный праздник
Обязательные атрибуты Нового года – елки, гирлянды и петарды – могут стать как источником радости, так и причиной возникновения происшествий. Согласно статистике, в это время количество пожаров в республике увеличивается на 30%, а в первую декаду, как правило, происходит 40-45% пожаров января.
«В первую очередь, это связано с длительностью праздничных дней, увеличением применения электроприборов, потреблением спиртных напитков», – отметил замначальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев.
Он добавил, в прошлые новогодние праздники в республике произошло 169 пожаров, что почти на 30% больше, чем годом ранее. В них погибло 14 человек, еще 11 получили травмы.
Среди основных причин пожаров в новогодние праздники спикер выделил неосторожное обращение с огнем – 43% от общего количества пожаров, нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 25%, неисправность отопительных печей и дымоходов – 26%, а также нарушение правил эксплуатации авто и поджоги.
Он особенно подчеркнул, что только за прошлогодние праздники в республике по вине лиц в состоянии алкогольного опьянения произошло 14 пожаров, на которых погибло 7 человек, еще трое получили различные травмы.
«Таким образом, в настоящее время необходимо сосредоточить основные усилия на профилактике пожаров в населенных пунктах, на объектах с массовым пребыванием людей и в жилых зданиях», – отметил Чанышев.
Штрафы за нарушение пожарной безопасности вырастут в два раза
Отметим, что с 20 декабря по 10 января на территории республики будет введен особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС, Росгвардии и полицейские будут проводить ежедневные рейды на выявление нарушителей.
В этот период фейерверки и петарды разрешается запускать только на оборудованных площадках, а их в Татарстане более семисот. Те, кто попадется запуске салютов в неположенном месте, будут оштрафованы.
«В указанный период в два раза повышена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности», – поделился Константин Чанышев.
Ужесточение административной ответственности связано с ростом числа возгораний в период новогодних праздников, в том числе пожаров с гибелью людей. Так, за запуск фейерверков в неположенном месте татарстанцев ждет штраф в размере до 4 тысяч рублей, должностные лица могут быть оштрафованы до 30 тысяч рублей. Юрлицам может грозить штраф до 400 тысяч рублей.
Ежедневно для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий будет задействовано около 2,3 тыс. человек и более 1,1 тыс. единиц спецтехники. На каждом объекте, где планируется участие более 50 человек, организуют дежурство сотрудников МЧС.
«Как и в прошлый год, основная масса мероприятий должна пройти на открытых пространствах. Помимо отрытых площадок соблюдение мер безопасности необходимо обеспечить в местах традиционного проведения праздничных мероприятий: в учебных заведениях, дворцах культуры, учреждениях и организациях», – отметил. Начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД по РТ Рустам Ибрагимов
Как готовятся к празднику сотрудники полиции?
На охрану общественного порядка в период новогодних праздников будут привлечены сотрудники и военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, а также члены народных дружин. Все конструкции аттракционов и ледовых сооружений в местах массового пребывания людей будут обследованы с использованием технических средств и специально обученных собак на предмет обнаружения взрывных устройств и пригодности к эксплуатации.
Также в период новогодних и рождественских праздников в усиленном режиме будет работать и Госавтоинспекция Татарстана: на дороги выйдут дополнительные наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД на протяжении всех праздничных дней будут усиленно патрулировать места массового скопления людей – подъезды к торговым центрам, места отдыха и развлечений, где могут возникнуть транспортные заторы и аварийные ситуации.
Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности на городских елках, поскольку именно там в новогоднюю ночь ожидается скопление наибольшего числа людей.
«Территории елочных городков должны быть огорожены, иметь исправное освещение и видеонаблюдение. На подъездных путях необходимо выставить специальные инженерные сооружения, строительные блоки или специальную технику с целью воспрепятствования несанкционированному доступу транспорта в места массового скопления людей. Для обеспечения проверки граждан при пропуске на территорию необходимо установить КПП шатры, развернуть ручные или стационарные металлоискатели», – отметил Рустам Ибрагимов.
Кроме того, должно быть предусмотрено постоянное оповещение граждан по средствам громкой связи о том, что нужно делать при возникновении ЧП или обнаружении подозрительных предметов, а если мероприятие проводится в закрытом помещении, то должно быть также обеспечено информировании о необходимости соблюдений антиковидных мер.
Все ведомства республики в усиленном режиме ведут подготовку к новогодним каникулам, чтобы обеспечить жителям Татарстана безопасные праздники. Однако, чтобы долгожданный праздник не омрачился, гражданам следует самим соблюдать элементарные правила. И главное – помнить, что собственная безопасность и благополучие близких превыше всего.
Фото на анонсе: mchs.tatarstan.ru