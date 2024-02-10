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«Чтобы помощь приносила пользу»: актанышцы доставили дрова семьям бойцов СВО
Сотрудники администрации Актанышского муниципального района Татарстана и Управления сельского хозяйства и продовольствия оказывают помощь семьям мобилизованных соотечественников. В выходной день они вместе вышли рубить дрова. Таким образом они внесли свой вклад в доставку дров близким бойцов СВО.
По решению Совета Актанышского района вырубленные деревья на трассе М7 переданы семьям, обратившимся за помощью.
Несмотря на ненастную погоду, активисты погрузили дрова в несколько машин и отправили их в деревни.
К этому благому делу подключились многие предприятия и организации района, так как рубить дрова — непростая задача. Работали коллективы в УЭНКВ, «ПМК», «ПМК-Татмелиорация», «Ремстройдом», МУП «Коммунсервис».
«Строится новая трасса, вырубаются попавшие под дорогу посадки, а посадки являются муниципальной собственностью. На каждую семью выделяем 6-7 кубометров дров. Есть техника, горюче-смазочные материалы, достаточно пил для дров. Главное, чтобы наша помощь приносила пользу», — говорит Управляющий делами исполнительного комитета Ильфат Бариев.
По просьбам населения продолжается обеспечение дровами семей мобилизованных жителей района. К этому благородному делу могут присоединиться все желающие.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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