Чтобы помочь якобы попавшим в беду родным, две жительницы Казани лишились 350 тыс. рублей

Две пенсионерки из Казани лишились 350 тысяч рублей, попавшись на уловки аферистов, сообщает пресс-служба УМВД России по РТ.

Так, вечером 20 февраля пожилой жительнице Авиастроительного района позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка попала в беду и нужны средства, чтобы ей помочь. Пенсионерка отдала курьеру, прибывшему за деньгами, 200 тысяч рублей.

Вторая женщина передала 150 тысяч рублей, чтобы помочь якобы попавшему в ДТП родственнику. Спустя некоторое время обе жительницы Казани связались с родными и поняли, что стали жертвами аферистов, после чего обратились в правоохранительные органы.

УМВД России по РТ напоминает:

Чтобы не стать жертвой преступления, необходимо проверять всю информацию, что поступает от незнакомых лиц;

Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам данные своих банковских карт и счетов;

Нельзя идти на поводу у аферистов и перечислять деньги на неизвестные счета.

Если вы стали жертвой преступления, следует незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам «02» или «112».