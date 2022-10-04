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Экология
4 октября 2022  03:29
Наталья Рыбакова

Чтобы помочь детям, участники фестиваля «Ярдәм» сдали около 1000 кг макулатуры и пластика

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На площади перед культурным центром «Сайдаш» в Казани прошел благотворительный экологический фестиваль «Ярдәм». Его участники собрали 972 килограмма макулатуры и 14 килограммов пластика, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Неравнодушные жители Казани сдали вторсырье в помощь детским домам и специализированным центрам. Для всех участников фестиваля была организована ярмарка экоподелок, площадки с мастер-классами, играми и конкурсами, которые помогли узнать и развить в себе новые экопривычки», — отметили в ведомстве.

Вырученные от сдачи вторсырья операторам средства будут направлены на нужды детей-сирот. Семьи, сдавшие большое количество вторсырья, получили благодарственные письма и ценные призы.

#благотворители детям #благотворительный фонд ярдэм
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