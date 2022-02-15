«Чтобы помнили о той войне»: в Парке Победы почтили память воинов-интернационалистов

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В казанском Парке Победы у подножия памятника воинам-интернационалистам прошел торжественный митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Участниками события стали ветераны боевых действий, представители общественных организаций, органов власти города и республики, а также подрастающее поколение будущих защитников отечества.

Организаторы мероприятия напомнили, что с 2011 года в России 15 февраля ежегодно отмечается памятная дата, посвященная воинам-интернационалистам, исполнившим свой долг перед Родиной. Именно в этот день 33 года назад последняя колонна с советскими солдатами покинула границы Афганистана, вернувшись домой.

«В этот мирный и добрый день хочу передать вам слова благодарности и признательности за ваш исполненный воинский долг, за вашу службу Отечеству от Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Сегодняшний день, 15 февраля, является памятной датой для всей страны. Эта дата о тех, кто исполнял свой интернациональный долг за пределами России. Она о тех, для кого понятие воинского братства не пустые слова», - обратилась к собравшимся заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Она добавила, что данная памятная дата также посвящена подлинным защитникам Отечества, настоящим мужчинам, которые являются опорой для всей страны.

«Это памятный день и для молодежи, которая сегодня собралась вместе с вами. Спасибо вам за ваше служение», - резюмировала Фазлеева.

Ее дополнил начальник Казанского гарнизона генерал-майор Кирилл Кулаков. Он отметил, что это ежегодное событие уже приобрело в России статус традиционного и объединяет не одно поколение тех, кто причастен к защите Родины.

«Этот праздник объединяет всех солдат и офицеров, которые выполняли свой воинский долг за пределами нашего Отечества. Они выполняли задачи по защите интересов нашего государства и нашего народа», – отметил Кулаков.

Он подчеркнул, что давать оценки военной операции в Афганистане – это удел историков и политиков. А дело воинов и настоящих сынов Отечества – самоотверженно исполнять свой воинский долг.

«Для нас, людей военных, это не обсуждалось – мы исполняли приказ. И все солдаты, офицеры достойно выполнили свой воинский долг. Поэтому мы должны помнить всех тех, кто ценой своей жизни ковал славу нашим Вооруженным силам и нашему Отечеству в целом», – сказал Кирилл Кулаков.

Он поблагодарил ветеранов боевых действий за их вдумчивую, системную работу с подрастающим поколением – курсантами военных училищ, представителями молодежных объединений.

«Вы на своем примере воспитываете наших ребят, прививаете им любовь к Отечеству, готовите их к дальнейшей жизни и службе в Вооруженных силах», – заключил Кирилл Кулаков и пожелал всем участникам мероприятия здоровья и благополучия.

По окончании вступительной части перед собравшимися выступил военный хор Казанского суворовского училища. Ребята исполнили ряд песен, посвященных афганской тематике. Завершилось мероприятие церемонией возложения венков и цветов к подножию памятника воинам-интернационалистам.



