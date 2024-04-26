«Чтобы помнили и гордились»: «Сад памяти» в Тукаевском районе посвятили бойцам СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Шильнебаше Тукаевского района посадили «Сад памяти» — его посвятили погибшим бойцам в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие родные и близкие защитников Отечества.

Глафира Шамукаева сажает яблони на аллее славы в память о своих детях. В зоне проведения СВО погибли оба сына — Артем и Станислав. По словам их мамы, ребята всегда были патриотами своей Родины, ведь их прадед — участник Великой Отечественной войны. Поэтому, как только они получили повестки, братья решили служить вместе, чтобы быть друг другу опорой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«В Казани часто разговаривали. Как на СВО уехали, пореже. Жаловаться — не жаловались. Ничего не говорили. Ничего такого не было, что не вернутся. Все надеялись, все ждали. Переживали, конечно», — рассказала женщина.

Они погибли 23 февраля 2023 года. Им навсегда останется 27 лет и 34 года.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Тамара Володина, учительница Артема Шамукаева, тоже присоединилась к акции.

«Вот я пришла сюда, чтобы почтить память моего ученика — Шамукаева Артема. С 1-го по 4-й класс он учился в моем классе. Мальчик маленький пришел, 6 лет. Я помню, ему еще семи лет не было. В январе ему только 7 исполнилось. Мальчишка был очень-очень общительный, веселый», — поделилась она воспоминаниями.

Семья Фазлыевых посадила голубую ель в память об Айнуре. В зону проведения СВО он попал по частичной мобилизации. Мужчина служил в минометной батарее в Авдеевском направлении, был минометчиком. Боец погиб 16 октября 2023 года.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я очень горжусь сыном. Воспитал его настоящим мужчиной. Дружелюбный, общительный, отлично учился. Математик всегда был он. Всегда пятерки у него были. Срочную службу проходил в Росгвардии», — рассказал Айрат Фазлыев, отец погибшего военнослужащего.

Неслучайно деревья посадили в Шильнебаше, потому что погибшие военнослужащие были выпускниками местной школы. Планируется, что ученики и учителя этого образовательного учреждения будут и в дальнейшем ухаживать за этими деревьями.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Неслучаен и выбор деревьев. Так, яблоня расцветает в мае. В тот месяц, когда в стране отмечают День Победы. А ель всегда зеленая, вечно молодая. Как и военнослужащие, которые погибли на СВО — в Шильнебаше таких пятеро.

Они останутся в памяти молодыми.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Посадив этот сад, у детей будет возможность ухаживать за ним. В рамках трудового воспитания заниматься этим садом, собирать плоды», — отметил руководитель Региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.