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«Чтобы помнили и гордились»: «Сад памяти» в Тукаевском районе посвятили бойцам СВО
В Шильнебаше Тукаевского района посадили «Сад памяти» — его посвятили погибшим бойцам в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие родные и близкие защитников Отечества.
Глафира Шамукаева сажает яблони на аллее славы в память о своих детях. В зоне проведения СВО погибли оба сына — Артем и Станислав. По словам их мамы, ребята всегда были патриотами своей Родины, ведь их прадед — участник Великой Отечественной войны. Поэтому, как только они получили повестки, братья решили служить вместе, чтобы быть друг другу опорой.
«В Казани часто разговаривали. Как на СВО уехали, пореже. Жаловаться — не жаловались. Ничего не говорили. Ничего такого не было, что не вернутся. Все надеялись, все ждали. Переживали, конечно», — рассказала женщина.
Они погибли 23 февраля 2023 года. Им навсегда останется 27 лет и 34 года.
Тамара Володина, учительница Артема Шамукаева, тоже присоединилась к акции.
«Вот я пришла сюда, чтобы почтить память моего ученика — Шамукаева Артема. С 1-го по 4-й класс он учился в моем классе. Мальчик маленький пришел, 6 лет. Я помню, ему еще семи лет не было. В январе ему только 7 исполнилось. Мальчишка был очень-очень общительный, веселый», — поделилась она воспоминаниями.
Семья Фазлыевых посадила голубую ель в память об Айнуре. В зону проведения СВО он попал по частичной мобилизации. Мужчина служил в минометной батарее в Авдеевском направлении, был минометчиком. Боец погиб 16 октября 2023 года.
«Я очень горжусь сыном. Воспитал его настоящим мужчиной. Дружелюбный, общительный, отлично учился. Математик всегда был он. Всегда пятерки у него были. Срочную службу проходил в Росгвардии», — рассказал Айрат Фазлыев, отец погибшего военнослужащего.
Неслучайно деревья посадили в Шильнебаше, потому что погибшие военнослужащие были выпускниками местной школы. Планируется, что ученики и учителя этого образовательного учреждения будут и в дальнейшем ухаживать за этими деревьями.
Неслучаен и выбор деревьев. Так, яблоня расцветает в мае. В тот месяц, когда в стране отмечают День Победы. А ель всегда зеленая, вечно молодая. Как и военнослужащие, которые погибли на СВО — в Шильнебаше таких пятеро.
Они останутся в памяти молодыми.
«Посадив этот сад, у детей будет возможность ухаживать за ним. В рамках трудового воспитания заниматься этим садом, собирать плоды», — отметил руководитель Региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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