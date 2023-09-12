Чтобы подписать контракт с Росгвардией жителям РТ нужно обратиться в управление ведомства

Какие преимущества службы по контракту в Росгвардии, выплаты, льготы и возможности в выборе места службы на эти и другие наиболее интересные вопросы «Татар-информу» ответил офицер отделения комплектования Управления Росгвардии по РТ Дмитрий. В материале: «Военная ипотека, страховка и льготы: офицер Росгвардии из РТ о службе по контракту».

Чтобы узнать подробности и индивидуальные нюансы для отдельных кандидатов на контрактную службу необходимо обратиться в Управление Росгвардии по Татарстану по адресу: Казань, ул. Лево-Булачная, д. 20.

Или по телефону: 8 (843) 231-44-48.