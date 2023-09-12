Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чтобы подписать контракт с Росгвардией жителям РТ нужно обратиться в управление ведомства
Какие преимущества службы по контракту в Росгвардии, выплаты, льготы и возможности в выборе места службы на эти и другие наиболее интересные вопросы «Татар-информу» ответил офицер отделения комплектования Управления Росгвардии по РТ Дмитрий. В материале: «Военная ипотека, страховка и льготы: офицер Росгвардии из РТ о службе по контракту».
Чтобы узнать подробности и индивидуальные нюансы для отдельных кандидатов на контрактную службу необходимо обратиться в Управление Росгвардии по Татарстану по адресу: Казань, ул. Лево-Булачная, д. 20.
Или по телефону: 8 (843) 231-44-48.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа