Чтобы перевести мошеннику более 200 тыс. рублей, жительница Казани купила смартфон

Аферист обманул жительницу Казани на 228 тысяч рублей. Чтобы перевести ему средства, женщина даже купила новый смартфон, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Утром 11 января на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка Александром Трофимовым.

Он поинтересовался, не оставляла ли она заявку на оформление кредита. Получив отрицательный ответ, злоумышленник убедил женщину оформить кредит и перечислить эту сумму на безопасный счет.

В итоге женщина сперва оформила в банке займ, но денег оказалось недостаточно, и ей пришлось взять часть средств у родственницы. Постоянно находящийся на связи аферист убедил женщину приобрести новый смартфон и внешний аккумулятор к нему, чтобы отправить на продиктованный им банковский счет 228 тысяч рублей.

Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ведется расследование.