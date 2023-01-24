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Происшествия
24 января 2023  16:21
Алексей Новиков

Чтобы перевести мошеннику более 200 тыс. рублей, жительница Казани купила смартфон

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Аферист обманул жительницу Казани на 228 тысяч рублей. Чтобы перевести ему средства, женщина даже купила новый смартфон, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Утром 11 января на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка Александром Трофимовым.

Он поинтересовался, не оставляла ли она заявку на оформление кредита. Получив отрицательный ответ, злоумышленник убедил женщину оформить кредит и перечислить эту сумму на безопасный счет.

В итоге женщина сперва оформила в банке займ, но денег оказалось недостаточно, и ей пришлось взять часть средств у родственницы. Постоянно находящийся на связи аферист убедил женщину приобрести новый смартфон и внешний аккумулятор к нему, чтобы отправить на продиктованный им банковский счет 228 тысяч рублей.

Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ведется расследование.

#аферисты #обман по телефону
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