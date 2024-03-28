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Чтобы отправиться в отпуск, татарстанец выплатил 260 тыс. долга
Житель поселка Богатые Сабы выплатил долг, чтобы отправиться в отпуск, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина знал, что в отношении него за задолженность банку возбуждено исполнительное производство, но игнорировал этот факт до тех пор, пока не купил тур и не смог выехать за пределы РФ из-за ограничения выезда.
В итоге мужчина выплатил почти 260 тысяч рублей долга и исполнительского сбора.
На сегодня почти 170 тысяч татарстанцев не могут выехать зарубеж из-за неоплаченных долгов.
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