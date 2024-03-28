Чтобы отправиться в отпуск, татарстанец выплатил 260 тыс. долга

Житель поселка Богатые Сабы выплатил долг, чтобы отправиться в отпуск, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина знал, что в отношении него за задолженность банку возбуждено исполнительное производство, но игнорировал этот факт до тех пор, пока не купил тур и не смог выехать за пределы РФ из-за ограничения выезда.

В итоге мужчина выплатил почти 260 тысяч рублей долга и исполнительского сбора.

На сегодня почти 170 тысяч татарстанцев не могут выехать зарубеж из-за неоплаченных долгов.