news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 марта 2024 08:29

Чтобы отправиться в отпуск, татарстанец выплатил 260 тыс. долга

Скопировать ссылку

Житель поселка Богатые Сабы выплатил долг, чтобы отправиться в отпуск, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина знал, что в отношении него за задолженность банку возбуждено исполнительное производство, но игнорировал этот факт до тех пор, пока не купил тур и не смог выехать за пределы РФ из-за ограничения выезда.

В итоге мужчина выплатил почти 260 тысяч рублей долга и исполнительского сбора.

На сегодня почти 170 тысяч татарстанцев не могут выехать зарубеж из-за неоплаченных долгов.

#судебные приставы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2