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Чтобы отдохнуть за границей, житель Болгара выплатил 82 тыс. рублей долга по кредиту
Чтобы выехать за границу, жителю города Болгар пришлось выплатить долги по кредитам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
42-летний татарстанец уже приобрел билет и собирался в отпуск отправиться в теплые страны, однако судебный пристав Спасского района напомнил ему о неоплаченном долге в размере 82 тысяч рублей и постановлении об ограничении на выезд за пределы РФ до его погашения.
Мужчине удалось вылететь за границу лишь после того, как он полностью рассчитался с долгом.
ГУФССП по РТ рекомендует проверять себя на наличие долгов и оплачивать их как минимум за 2 недели до планируемой поездки. Сделать это легко – на официальном сайте судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств».
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