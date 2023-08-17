Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чтобы отдохнуть за границей, татарстанец выплатил 415 тыс. долга по кредиту и налогам
Житель Пестречинкого района выплатил долги, чтобы беспрепятственно выехать на отдых за границу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Так, сумма долга мужчины по кредиту и налогам составляла 415 тысяч рублей.
Вспомнить о нем должника заставило уведомление, которое пришло в личный кабинет на портале «Госуслуги» сразу же, как пристав внес постановление об ограничении мужчины на выезд из страны.
Татарстанец как раз планировал отправиться в отпуск за границу и уже приобрел путевки. В итоге он целиком выплатил долг и исполнительский сбор.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа