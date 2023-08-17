Чтобы отдохнуть за границей, татарстанец выплатил 415 тыс. долга по кредиту и налогам

Житель Пестречинкого района выплатил долги, чтобы беспрепятственно выехать на отдых за границу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Так, сумма долга мужчины по кредиту и налогам составляла 415 тысяч рублей.

Вспомнить о нем должника заставило уведомление, которое пришло в личный кабинет на портале «Госуслуги» сразу же, как пристав внес постановление об ограничении мужчины на выезд из страны.

Татарстанец как раз планировал отправиться в отпуск за границу и уже приобрел путевки. В итоге он целиком выплатил долг и исполнительский сбор.