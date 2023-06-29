Чтобы отдохнуть за границей, татарстанец погасил кредит на 124 тысячи рублей

Житель города Болгар погасил долг, чтобы отправиться в отпуск за границу, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство за неуплату кредита на 124 тысячи рублей. Поскольку он добровольно не выплачивал долг, мужчину ограничили в праве выезда из РФ.

После того, как он узнал, что не может покинуть страну из-за долга, мужчина полностью выплатил кредит.

ГУФССП по РТ рекомендует проверять себя на наличие долга и оплачивать за 2 недели до планируемой поездки. Сделать это легко – на официальном сайте или в личном кабинете портала Госуслуг.