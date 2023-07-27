Чтобы отдохнуть за границей, челнинец выплатил долг за ДТП

Чтобы иметь возможность отдохнуть за границей, житель Челнов выплатил долг в 77 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

По решению суда мужчина должен был возместить автоледи ущерб в 1,1 млн рублей. Его признали виновным в ДТП, когда он выехал на встречку, где обгон был запрещен, и врезался в иномарку.

Машина получила сильные повреждения, ОСАГО не покрыло ремонт. Мужчина свою вину в ДТП признал, но возмещать ущерб не собирался. В итоге женщина обратилась в суд.

Пристав-исполнитель должным образом сообщила мужчине о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Должник сообщение проигнорировал, в установленный срок для добровольного погашения долга истек. Пристав вынесла постановление о взыскании исполнительного сбора в размере почти 77 тысяч рублей, о взыскании долга с заработной платы должника, а затем ограничила ему выезд на пределы страны.

Когда мужчина узнал, что не сможет провести отпуск на заграничном курорте, он сразу же погасил долг в полном объеме. Решение суда исполнено, нарушенные права жительницы Автограда восстановлены.