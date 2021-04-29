Чтобы остановить пьяного лихача на легковушке, полицейские в РТ стреляли по колесам

Около полуночи в Менделеевске внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль KIA, водитель которого, увидев стражей порядка, резко развернулся и попытался скрыться. Полицейские стали преследовать машину, неоднократно предлагая лихачу остановиться, однако он игнорировал требования автоинспекторов. Тогда правоохранители открыли огонь по колесам авто. Это вынудило нарушителя остановить машину и сдаться.

Задержанным оказался нетрезвый ранее судимый 22-летний житель Менделеевска. Стоит отметить, что молодой человек уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

Нарушителя доставили в полицию

