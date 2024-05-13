Чтобы оплатить мобильную игру, девочка из Чистополя дала аферистам доступ к счету матери

В городе Чистополь произошел печальный инцидент с участием школьницы и мошенников, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Девочка увлекалась популярной мобильной игрой, где ей пообещали бесплатные бонусы. Для этого злоумышленники убедили ее сообщить данные банковской карты мамы и коды, приходящие на телефон.

В результате с карты матери было похищено более 14 000 рублей. Женщина обнаружила списание денег на следующий день и сразу обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ведут расследование по установлению подозреваемых в мошенничестве. По данному факту было возбуждено уголовное дело.