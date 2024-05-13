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Чтобы оплатить мобильную игру, девочка из Чистополя дала аферистам доступ к счету матери
В городе Чистополь произошел печальный инцидент с участием школьницы и мошенников, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Девочка увлекалась популярной мобильной игрой, где ей пообещали бесплатные бонусы. Для этого злоумышленники убедили ее сообщить данные банковской карты мамы и коды, приходящие на телефон.
В результате с карты матери было похищено более 14 000 рублей. Женщина обнаружила списание денег на следующий день и сразу обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска ведут расследование по установлению подозреваемых в мошенничестве. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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